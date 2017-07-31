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Büyükşehirin yol çalışmaları sürüyor

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:41
Büyükşehirin yol çalışmaları sürüyor
Büyükşehirin yol çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, doğal koşullar ya da bir takım çalışmalar nedeniyle bozulan yollarda hızla bakım ve onarım yaparak, vatandaşların trafikte güven içerisinde hareket etmelerini sağlıyor. Bu kapsamda Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy ile Sarıçam arasında kanal yapımı nedeniyle bozulan 2000 metrelik yol da, onarım yapıldıktan sonra asfaltlanmaya başlanırken, Selendi ilçesi Havaoğlu, Hacıyeri ve Omurlar mahallelerini birbirine bağlayan 6 kilometrelik yolda da sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.
Vatandaşların trafikte güvenle hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy ile Sarıçam mahalleleri arasında kanal döşemesinden dolayı bozulan 2000 metrelik yolun da bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, bozulan yolların bakımını gerçekleştirdikten sonra sıcak asfalt çalışmasına da başladı.

Bozulan yollar yenileniyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde yoğun bir şekilde yol bakım ve onarımıyla asfaltlama çalışması sürdürdüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Paşaköy Mahallesinden başlayıp, Sarıçam'a kadar uzanan yolda kanal döşemesi yapılması ve yağışlar nedeniyle yollar bozulmuştu. Ekiplerimiz hızla burada çalışma yaptı ve yolu eskisinden daha iyi koşula getirmek için gerekli bakım ve onarım çalışmasını gerçekleştirdi. Şimdi de sıcak asfalt çalışmasıyla yol güvenliğini en üst seviyeye getirdik. Tüm hemşerilerimize hayırlı olsun, kazasız ve belasız bir şekilde güle güle kullansınlar" dedi.

Selendi yollarında büyük değişim
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda il genelinde yol yapımı, asfaltlama, genişletme ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'nin Havaoğlu, Hacıyeri ve Omurlar mahallelerini birbirine bağlayan 6 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, "Selendi ilçemizde Havaoğlu, Hacıyeri ve Omurlar mahallelerini birbirine bağlayan 6 kilometrelik yolda temel malzemesi çekilerek sıkıştırma çalışması yapılmak suretiyle sathi kaplama çalışması tamamlandı. Kötü durumda olan yol bırakmak istemiyoruz. İl genelinde çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
(SC-Y)

31.07.2017 15:41:19 TSI
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