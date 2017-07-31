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Başkan Bulutlar'ı tehdide MÜSİAD'tan tepki

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:41
Başkan Bulutlar'ı tehdide MÜSİAD'tan tepki
Başkan Bulutlar'ı tehdide MÜSİAD'tan tepki

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Taner Bayır ve yönetim kurulu üyeleri, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı makamında ziyaret ederek tehdit ettiği öne sürülen marketler zinciri yetkilisine tepki gösterdi.
Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği üyeleri ve yönetim kurulu adına bir açıklama yapan Erzurum Şube Başkanı Taner Bayır, "27 Temmuz Perşembe günü A101 yetkilileri tarafından Palandöken Belediye Başkanımız Orhan Bulutlar'a yeni şubeler açılması konusunda talepte bulunulmuş olup başkanımızın, bu konuda bir çalışma yaptıkları ve sonuçlanıncaya kadar ruhsat verilemeyeceğini söylemesi üzerine belediye başkanımıza yönelik, "Nasıl ruhsat vermezsin bir daha ki seçimlerde bu koltuklarda olmayacaksınız, bunun hesabını sizlerden soracağız" diyerek tehditte bulunulmuştur. Bu söylemler çirkin olduğu kadar asla kabul edemeyeceğimiz bir davranış biçimidir. Şu iyi bilinmeli hiç kimsenin haddine değildir milletin iradesiyle gelmiş ve seçilmiş kişinin bir başkası tarafından tehdit edilmesi. Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Şubesi olarak bu davranışı sergileyen A 101 kurumunu kınıyoruz." dedi.
Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ise, "Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Şube Başkanımız Taner Bayır ve yönetim kurulu üyelerimize ve Olayın yaşandığı günden bugüne Erzurum'un ve Erzurum halkının göstermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederim. Konu yargıya intikal etmiştir" dedi.
(ERZ-Y)

31.07.2017 15:41:56 TSI
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