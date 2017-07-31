ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hamamyolu Projesi dünyanın en iyileri ile yarışıyor

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:41
Hamamyolu Projesi dünyanın en iyileri ile yarışıyor
Hamamyolu Projesi dünyanın en iyileri ile yarışıyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi'nin Yazgan Tasarım Mimarlık tarafından tasarlanan Hamamyolu projesi, dünyanın en önemli mimari ödül programlarından 'Leaf International Awards 2017'de finale kaldı.
Odunpazarı Belediyesi'nin Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi, dünya çapındaki yenilikçi projeleri onurlandırmak üzere bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Leaf International Awards 2017'de dünyanın önemli şehirlerinden projeler ile finalde yarışacak.
Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi "Kentsel Tasarım" ve "Yılın Şehir Planlama ve Geliştirme Projesi" kategorilerinde 21 Eylül 2017 tarihinde Londra'da gerçekleşecek olan "LEAF (Leading European Architecture Forum) Awards" finalinde yarışacak. LEAF'ta Hamamyolu Projesi; "Kentsel Tasarım" kategorisinde Brezilya'nın Sao Paulo Kentinden "Guatemi Çocuk Meydanı Projesi" (Guatemi Children Square), İtalya'nın Başkenti Roma'nın "Güneşin Şehri Projesi" (The City of The Sun), Hollanda'nın Başkenti Amsterdam'ın "EYE Beacon Pavilion Projesi" ve Çin'in Şanghay Kentinin "Suzhou Creek: Reclaiming Shanghai Industrial Waterway (Suzhou Deresi: Şangay Endüstri Yolu İyileştirmesi) projesine karşı yarışacak.
"Yılın Şehir Planlama ve Geliştirme Projesi" kategorisinde ise Hamamyolu Projesi'nin rakipleri ; "Fransa'dan 'Olpems', İstanbul'dan 'Büyükyalı', Çin'in Xiamen Kentinden 'Fusion' projeleri olacak.
Hamamyolu Projesi'nin Tarihi Odunpazarı Bölgesi ile Köprübaşı arasında modern bir bağlantı olacağını vurgulayan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, "Bu proje Hamamyolu'nu bir alışveriş merkezi haline getirecek. Hemşehrilerimiz sadece gündüz değil, gece de burada vakit geçirebilecek. Burası sadece gelip geçilen yer değil, saatlerce vakit geçirilen bir yer olacak. Projeyi tamamen halkımızın istekleri ve öncelikleri doğrultusunda şekillendirdik. Burası bir cazibe merkezi haline gelecek. Buradaki hareketlilik esnafımızı da mutlu edecek" dedi.
"Yeşil alan konusunda kimsenin şüphesi olmasın" diyen Başkan Kurt, "Hemşehrilerimin faydalanacağı yeşil alan önceki haline oranla çok daha büyük olacak. Oturma ve dinlenme alanları önceki haliyle kıyaslanamayacak kadar fazla olacak. Burada alışveriş yapıp dinlenmek isteyenler çayını nereden içtiğini bilecek. Oturacak yer sıkıntısı çekmeyecek. Çok daha düzenli, çok daha güvenli, çok daha temiz, Eskişehir'e yakışır bir alan oluşturuyoruz. Hamamyolu Projesi'nin uluslararası mimari ödül programlarında, dünyanın önemli kentlerinde hazırlanan projelerle kıyaslanması bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.
(İHA-Y)

31.07.2017 15:43:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Oto kiralama işletmeleri vatandaşlara araç yetiştiremiyor
YEREL

OTO KİRALAMA İŞLETMELERİ VATANDAŞLARA ARAÇ YETİŞTİREMİYOR
Tepebaşı Gençlik Film Festivali sona erdi
YEREL

TEPEBAŞI GENÇLİK FİLM FESTİVALİ SONA ERDİ
Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi'nin kardeşlik anlaşması
YEREL

TÜRK KIZILAYI ESKİŞEHİR ŞUBESİ'NİN KARDEŞLİK ANLAŞMASI
Açık cezaevinden firar
YEREL

AÇIK CEZAEVİNDEN FİRAR
Kamu Sen taleplerini açıkladı
YEREL

KAMU SEN TALEPLERİNİ AÇIKLADI
Eskişehir'de ihracat azaldı, ithalat arttı
YEREL

ESKİŞEHİR'DE İHRACAT AZALDI, İTHALAT ARTTI
ESAĞDER Başkanı Karaca, Facebook mağduru oldu
YEREL

ESAĞDER BAŞKANI KARACA, FACEBOOK MAĞDURU OLDU
Işığı var yolu yok
YEREL

IŞIĞI VAR YOLU YOK
İnönü'de çiftçinin mahsulü koruma altında
YEREL

İNÖNÜ'DE ÇİFTÇİNİN MAHSULÜ KORUMA ALTINDA
Başkan Ataç'tan kınalı kuzulara ziyaret
YEREL

BAŞKAN ATAÇ'TAN KINALI KUZULARA ZİYARET
Başkan Ataç'a 'Teşekkür' plaketi
YEREL

BAŞKAN ATAÇ'A 'TEŞEKKÜR' PLAKETİ
Koca Çınar Yaşam Merkezi yaşlılar için umut oldu
YEREL

KOCA ÇINAR YAŞAM MERKEZİ YAŞLILAR İÇİN UMUT OLDU
Es Ağrılılar Derneği Başkanı Karaca, Büyükerşen'e yapılan saldırıyı kınadı
YEREL

ES AĞRILILAR DERNEĞİ BAŞKANI KARACA, BÜYÜKERŞEN'E YAPILAN SALDIRIYI KINADI
Eskişehirliler çayın aşamalarını öğrendi
YEREL

ESKİŞEHİRLİLER ÇAYIN AŞAMALARINI ÖĞRENDİ
Erkek kuaförlerinde yüz maskesi akımı başladı
YEREL

ERKEK KUAFÖRLERİNDE YÜZ MASKESİ AKIMI BAŞLADI
Başkan Ataç, saldırını kınadı
YEREL

BAŞKAN ATAÇ, SALDIRINI KINADI
9 yaşındaki Akordeoncu Alex'ten sokak resitali
YEREL

9 YAŞINDAKİ AKORDEONCU ALEX'TEN SOKAK RESİTALİ
Esstore yeni sezon ürünleri tanıtmak için stant açtı
YEREL

ESSTORE YENİ SEZON ÜRÜNLERİ TANITMAK İÇİN STANT AÇTI
Bıçakçılarda bayram hareketliği başladı
YEREL

BIÇAKÇILARDA BAYRAM HAREKETLİĞİ BAŞLADI