Hamamyolu Projesi dünyanın en iyileri ile yarışıyor



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi'nin Yazgan Tasarım Mimarlık tarafından tasarlanan Hamamyolu projesi, dünyanın en önemli mimari ödül programlarından 'Leaf International Awards 2017'de finale kaldı.

Odunpazarı Belediyesi'nin Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi, dünya çapındaki yenilikçi projeleri onurlandırmak üzere bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Leaf International Awards 2017'de dünyanın önemli şehirlerinden projeler ile finalde yarışacak.

Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi "Kentsel Tasarım" ve "Yılın Şehir Planlama ve Geliştirme Projesi" kategorilerinde 21 Eylül 2017 tarihinde Londra'da gerçekleşecek olan "LEAF (Leading European Architecture Forum) Awards" finalinde yarışacak. LEAF'ta Hamamyolu Projesi; "Kentsel Tasarım" kategorisinde Brezilya'nın Sao Paulo Kentinden "Guatemi Çocuk Meydanı Projesi" (Guatemi Children Square), İtalya'nın Başkenti Roma'nın "Güneşin Şehri Projesi" (The City of The Sun), Hollanda'nın Başkenti Amsterdam'ın "EYE Beacon Pavilion Projesi" ve Çin'in Şanghay Kentinin "Suzhou Creek: Reclaiming Shanghai Industrial Waterway (Suzhou Deresi: Şangay Endüstri Yolu İyileştirmesi) projesine karşı yarışacak.

"Yılın Şehir Planlama ve Geliştirme Projesi" kategorisinde ise Hamamyolu Projesi'nin rakipleri ; "Fransa'dan 'Olpems', İstanbul'dan 'Büyükyalı', Çin'in Xiamen Kentinden 'Fusion' projeleri olacak.

Hamamyolu Projesi'nin Tarihi Odunpazarı Bölgesi ile Köprübaşı arasında modern bir bağlantı olacağını vurgulayan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, "Bu proje Hamamyolu'nu bir alışveriş merkezi haline getirecek. Hemşehrilerimiz sadece gündüz değil, gece de burada vakit geçirebilecek. Burası sadece gelip geçilen yer değil, saatlerce vakit geçirilen bir yer olacak. Projeyi tamamen halkımızın istekleri ve öncelikleri doğrultusunda şekillendirdik. Burası bir cazibe merkezi haline gelecek. Buradaki hareketlilik esnafımızı da mutlu edecek" dedi.

"Yeşil alan konusunda kimsenin şüphesi olmasın" diyen Başkan Kurt, "Hemşehrilerimin faydalanacağı yeşil alan önceki haline oranla çok daha büyük olacak. Oturma ve dinlenme alanları önceki haliyle kıyaslanamayacak kadar fazla olacak. Burada alışveriş yapıp dinlenmek isteyenler çayını nereden içtiğini bilecek. Oturacak yer sıkıntısı çekmeyecek. Çok daha düzenli, çok daha güvenli, çok daha temiz, Eskişehir'e yakışır bir alan oluşturuyoruz. Hamamyolu Projesi'nin uluslararası mimari ödül programlarında, dünyanın önemli kentlerinde hazırlanan projelerle kıyaslanması bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

31.07.2017

