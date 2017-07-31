YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ölen madenci için Kur-an merasimi düzenlendi

Ölen madenci için Kur-an merasimi düzenlendi



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren Ramazan Bostancı için Kur-an merasimi düzenlendi.

Sabah 08-16 vardiyasında işe giden, 24-08 vardiyasında işten çıkan madencilerin katıldığı Kur-an merasimine; Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, TTK Genel Müdürü Vekili Kazım Eroğlu, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, GMİS Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabaskal, TTK Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, TTK Üzülmez Müesesesi Yöneticileri ve GMİS'e bağlı şubelerin yöneticileri de katıldı.

Gündüz vardiyası iş tertibi sonrasında yapılan merasimde okunan Kur-an ardından, maden şehidi Ramazan Bostancı için ve madende bir daha acıların yaşanmaması dilekleri ile okunan dua sonrasında madenciler ocağa indiler.

(SÖ-SÖ-Y)



31.07.2017 15:44:10 TSI

NNNN

