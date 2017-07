YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aziziye Karakucak güreşleri nefes kesti

ERZURUM (İHA) - Aziziye Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Aziziye Karakucak güreşleri kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Güreşlerde Fatih Yaşarlı başpehlivanlık ipini göğüsledi.

Aziziye Belediyesi'nin 2. Ilıca Çermik Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlediği1. Aziziye Geleneksel Karakucak güreşleri nefes kesti. Ilıca Orhan Tavlı Stadı'nda düzenlenen festivalde güreş müsabakalarına Azerbaycan ve Gürcistan da dahil Türkiye'nin farklı bölgelerinden 400'ün üzerinde güreşçi katıldı. Güreşlere AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve güreş severler katıldı.

Büyüklerde 60 ila 90, yıldızlarda ise 30 ila 70 kiloda mücadele eden sporcular, sıcak havaya rağmen birincilik kürsüsüne çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Sekmen'den sosyal ve kültürel faaliyet vurgusu

Güreşlerin açılış bölümünde konuşan Başkan Mehmet Sekmen, belediyelerin altyapı, üst yapı ve imar planlama hizmetlerinin yanısıra sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlere de önem vermek zorunda olduklarını kaydetti. Belediyelerin hizmet ettikleri yöre insanlarına kültürel faaliyet sunmakla da mükellef olduğunu kaydeden Sekmen, "Bu yıl ikincisi tertip edilen Çermik Festivali dolayısıyla bir arada bulunuyoruz. Üç gün süren ve hakikaten anlamlı bir program oldu. Şehrimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi ancak bu tür faaliyetlerle gündeme taşır, şehir ve ülke gündemine sunabilirsiniz. Bu tür faaliyet olmazsa kimse o bölgeden haberdar olmaz." dedi.

Aziziye'nin her geçen gün gelişen, değişen ve modern bir görünüme kavuşan bir ilçe olduğuna işaret eden Başkan Sekmen, bu ilçenin gelişiminde belediye başkanından, meclis üyesine ve muhtara varıncaya kadar herkesin pay sahibi olduğunu, büyükşehir belediyesi olarak da ilçedeki bu gelişime ve değişime katkı sunduklarını vurguladı.

Orhan: "Erzurum denince akla artık termal turizm de gelecek"

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da, üç güren süren coşkulu bir festival gerçekleştirdiklerine işaret ederek, bundaki en büyük amaçlarının Erzurum denince akla, kış sporları, kayak ve kış turizminin geldiğini, bu bağlamda bir farkındalık oluşturarak termal turizm ile kış turizminin entegrasyonunu artırmayı, Erzurum denince akla gelen turizm öğelerinden birisinin de termal ve sağlık turizm olmasını amaçladıklarını kaydetti. Yatırımcıları da ilçeye davet eden Başkan Orhan, termal turizmle ilgili yatırımlar yapacak her müteşebbise kapılarının açık olduğunu ve belediye olarak her zaman yanlarından olduklarını belirtti. Başkan Orhan, festivale katkılarından dolayı ve ilçeye hizmetlerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ederek tamamladı. Başkan Orhan, 1. Aziziye Karakucak güreşlerinin artık geleneksel hale geleceğini de güreş severlere müjdeleyerek sözlerini tamamladı.

Aydemir: "Biz köklerine bağlı bir milletiz"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, güreşlerin finalinde yaptığı konuşmada başarılı organizasyondan dolayı Başkan Orhan'ı kutlayarak, festivalin ve güreşlerin geleneksel hale gelerek sonsuza kadar sürmesini diledi. Karakucak güreşlerine katılan sporcuları ve güreş severleri kutlayan Milletvekili Aydemir, "Burada şuna tanık olduk, ne kadar çok güreş severimiz varmış. Neden, çünkü köklerine bağlı bir milletiz. Tarihi değerlerimize her şeyin üstünde kıymet veriyoruz. Bunu bir kez daha gösterdik. Buna vesile olan, sporcularımıza, belediyemize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah cenab-ı Allah izin verirse önümüzdeki yıl da burada bir daha buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Alpkılıç: "Güreş en iyi tanıtım aracıdır"

Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Baddal Alpkılıç da, Aziziye Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyona Avrupa ve dünya şampiyonlarının da katıldığını ifade ederek, "Türkiye'nin her tarafından sporcuları davet ettik. Azerbaycan ve Gürcistan'dan katılım oldu. Bugün burada kıran kırana bir mücadele yaşandı. İnşallah seneye daha iyisinin yapılır. Türkiye'nin en iyileri burada. Şuan alt yapıda bin sporcumuz var. Bu şehrin spora ihtiyacı var. Güreş sporu en iyi tanıtım aracıdır." diye konuştu.

Başkan Orhan'dan anlamlı jest

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, geçmişten günümüze Ilıca'da güreşe gönül vermiş sporculara plaket takdim etti. Başkan Orhan'ın bu anlamlı hareketi ilçe halkı ve güreş severler ile sporcular tarafından takdirle karşılandı. Bu arada Güreş İl Temsilcisi Baddal Alpkılıç da, Başkan Orhan'a, güreşçi kispeti maketi hediye ederek, güreş sporlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda Fatih Yaşarlı başpehlivan olurken, büyükler 60 kiloda Ruslan Kasimov, 65 kiloda Halit Fırıncı, 70 kiloda Bülent Deveci, 75 kiloda Muhammed Demir, 80 kiloda Ali Öztürk, 85 kiloda Kadir Özmen, 90 kiloda ise Ahmet Bilici birincilik elde etti. Yıldızlarda ise 30 kiloda Serhat Töre, 35 kiloda Abdulkadir İşsever, 40 kiloda Kadem Öztürk, 45 kiloda Emirhan Kılıç, 50 kiloda Hafızcan Hasdemir, 55 kiloda Tahsin Çetin, 60 kiloda Faruk Kırtepe, 65 kiloda Kürşat Göl, 70 kiloda Murat Yavuç birinci oldu.

Dereceye giren güreşçilere protokol üyeleri tarafından madalyaları ve hediyeleri takdim edilirken, Başpehlivanlık güreşini kazanan Fatih Yaşarlı ile ikinci olan Müren Mutlu ve üçüncü olan Eren Dursun Turan'a madalyaları ve ödülleri Milletvekili İbrahim Aydemir ve Başkan Muhammed Cevdet Orhan tarafından takdim edildi. 2 Aziziye Karakucak Güreşleri toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Aziziye Karakucak Güreşlerinde dereceye girenler

Yıldızlar

30 KG

1- Serhat Töre

2- Tahsin Öztürk

3- Mahmut Tuncay

35 KG

1- Abdulkadir İşsever

2- Abdullah Özcan

3- Doğan Üşent

40 KG

1- Kadem Öztürk

2- Muhammed Lütfi Koçak

3- İbrahim Ekinci

45 KG

1- Emirhan Kılıç

2- Emre Tahtacı

3- Adem Çoban

50 KG

1- Hafızcan Hasdemir

2- Ömer Güner

3- Ahmet Özcan

55 KG

1- Tahsin Çetin

2- İbrahim Teymur

3- Muhammed Ali Kesti

60 KG

1- Faruk Kırtepe

2- Emre Çiftçi

3- Emirhan Hınıslıoğlu

65 KG

1- Kürşat Göl

2- Ruşen Ali Ucun

3- Okan Günaydın

70 KG

1-Murat Yavuç

2-Metehan Gözcü

3-Umutcan Sertoğlu

BÜYÜKLER

60 KG

1- Rustem Kasımov

2- Ahmet Peker

3- Recep Köse

65 KG

1- Halit Fırıncı

2- Recep Topal

3- Cihat Çakmak

70 KG

1- Bülent Deveci

2- Köksal Muşli

3- Panah İlyaslı

75 KG

1- Muhammed Demir

2- Serkan Çavuşoğlu

3- Ahmet Öksüz

80 KG

1- Ali Öztürk

2- Batuhan Demircin

3- Mehmet Tüylü

85 KG

1- Kadir Özmen

2- Abuzer Gülhan

3- İbrahim Yusufov

90 KG

1- Ahmet Bilici

2- Fırat Binici

3- Murat Özkan

BAŞ

1- Fatih Yaşarlı

2- Müren Mutlu

3- Eren Dursun Turan

