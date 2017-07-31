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Vergi dairelerinde son gün yoğunluğu

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:48
Vergi dairelerinde son gün yoğunluğu
Vergi dairelerinde son gün yoğunluğu

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - 7020 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesi için bugün son gün olması dolayısıyla vergi daireleri doldu taştı.
7020 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesinin ve Gelir Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödeme süresinin bugün son gün olması dolayısıyla Aydın Vergi Dairesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların, 2017 yılının Mart ayından Temmuz ayına ertelenen üçüncü taksit ve 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların birinci taksit ödemeleri için vatandaşlar vezne önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan, 1 Temmuz'da başlayan 2017 yılı MTV ile 2016 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri de bugün sona ereceği bildirilirken, borcunu ödemek isteyen vatandaşlar için tüm vergi dairelerinin gece 23:59'a kadar açık olacağı kaydedildi.
Mükelleflerin söz konusu taksit ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfası aracılığıyla kredi kartı ve banka kartı ile yapabileceklerini, Ödemeler GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, banka şubeleri ve ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebileceği belirtildi.
(OD-MB-Y)

31.07.2017 15:49:47 TSI
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