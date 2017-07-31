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Şeyh Haşim Mezarlığı'nda çalışmalar devam ediyor



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediyesi ekipleri, Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan Şeyh Haşim Mezarlığı'nın çevre düzenlemesi için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Kentteki mezarlıkların bakım ve onarımını aksatmayan Muş Belediyesi, mevcut mezarlıklarda yeni alanlar oluşturmayı da ihmal etmiyor. Ekipler, Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan Şeyh Haşim Mezarlığı'nda geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Mezarlık çevresinin yanı sıra Üç Evler grup köylerine giden yolun kenarına ihata duvarı çeken ekipler, toprak kaymasının önüne geçiyor.

Şeyh Haşim Mezarlığı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışanlara kolaylıklar dileyerek, yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asya, manevi değerleri korumanın gayretinde olduklarını ifade ederek, kentteki tüm mezarlıkların bakım ve onarımının ihmal edilmediğini söyledi.

Şeyh Haşim Mezarlığı'nın korunması için kapsamlı bir çalışma başlattıklarını ifade eden Başkan Asya, "Çalışma sezonunun başlaması ile birlikte teknik ekiplerimiz, mevcut mezarlığın çevresine ihata duvarı örülmesi için gerekli ölçümleri yaptılar. Hemen akabinde burada yapılacak olan çalışmaları belirleyerek ihalesini yaptık. Yüklenici firma bir ayı aşkın bir süredir mezarlık alanında çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce düzensiz bir şekilde kullanılan Şeyh Haşim Mezarlığı'nın çevresine ihata duvarları örüldü. Ekipler şu an Üç Evler köyüne giden yolun kenarına taş duvar örerek ilerleyen dönemlerde olası toprak kaybının yaşanmamasını sağlıyor. Kısa bir süre içerisinde bu çalışmaların tamamlanması ile ekipler mezarlık alanında çevre düzenleme çalışmalarını da yapacak" dedi.

(NA-MSA-Y)



31.07.2017 15:49:56 TSI

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