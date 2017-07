YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çat Belediyesi bir ilke daha imza attı

Çat Belediyesi bir ilke daha imza attı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, ilçeye kazandırdığı yeni belediye binasını ay yıldız rölyefiyle taçlandırdı. Başkan Kılıç, yüksekliği 1,5, çapı ise yaklaşık 6 metre olan Türk Bayrağı rölyefini yeni hizmet binasının önünde konuşlandırarak bir ilke de imza atmış oldu. Başkan Kılıç, "Modern hizmet binamıza bu çalışmayla çok daha farklı bir anlam kattık." dedi. Çat Belediyesi'nin yeni hizmet binasının önüne devasa büyüklükte Türk Bayrağı rölyefi yapıldı. Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ın talimatıyla yapılan çalışma, Erzurum ve bölgede bir ilk olma niteliği taşırken, çapı yaklaşık 6 metre olan Ay Yıldız rölyefi ilçe merkezine ayrı bir renk kattı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "Millet olarak hepimiz milli ve manevi hassasiyetlerimizi baş üstünde tutarız. Bu hassasiyetlerimizden birisi de rengini şehitlerin kanından almış nazlı bayrağımızdır ki; onun yeri her zaman başımızın üstüdür" dedi.

Çat Belediyesi'ne kazandırdıkları modern hizmet binasına, hemen önünde konuşlandırdıkları Türk Bayrağı rölyefiyle bambaşka bir anlam kazandırdıklarını dile getiren Başkan Kılıç, "Hizmet binamıza gelen herkesi nazlı bayrağımızla karşılayacak ve yine nazlı bayrağımızla uğurlayacağız. Bayrak önemli, bayrak değerli. Bayrağımız var oldukça, gönderde ebediyyen dalgalandıkça bizler de var olacağız. Yüce Allah, necip milletimizi bayrağımızın gölgesinden mahrum etmesin" ifadelerini kullandı.

Kılıç: "Bayrağımız bize ecdadın emanetidir"

Türk Bayrağı rölyefini tasarlarken, hem zeminden ve hem de kuşbakışı rahatlıkla görülebilmesine dikkat ettiklerini anlatan Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, ilçe merkezinin her köşesinden söz konusu rölyefin görülebildiğini ve Türk Bayrağının ihtişamıyla adeta gözleri kamaştırdığını ifade etti. Başkan Kılıç, "Bizim duruşumuz da bellidir, tavrımız da bellidir. Bayrağımız, bizlere şanlı bir tarihten kalan mukaddes bir mirastır. Bayrağımız, ecdadımızın ve bu mübarek vatan uğruna toprağa düşmüş şehitlerimizin al kanıdır, bize emanetidir. O bayrak ki, namusumuzdur, şehitlerimizin son örtüsüdür. Onu her daim korumak, kollamak ve baş üstünde gezdirmekse bizim boynumuzun borcudur." diye konuştu. Öte yandan ilçe sakinleri de, Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ı bu çalışmadan dolayı tebrik ederek, "Sayın Başkanımız sağolsunlar, ilçemize kazandırdıkları yeni hizmet binasının önüne atılabilecek en anlamlı imzayı bu rölyefle attılar. Kendilerine şükran dileklerimizi sunuyoruz" dediler.

(ERZ-Y)



31.07.2017 15:55:08 TSI

NNNN