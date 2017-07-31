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Başkan Yılmaz sosyal medya yayınına katıldı



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi üzerinden gerçekleşen canlı yayında takipçileriyle buluşarak sorularını yanıtladı.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "3. Sosyal Medya Buluşması" ile sosyal paylaşım sitesi takipçileriyle 3'üncü kez canlı yayında buluştu. "Bolu Belediyesi" resmi sayfası üzerinden gerçekleştirilen yayını binlerce kişi takip etti. Moderatörlüğünü Bolu Belediyesi Basın ve Yayın Birim Sorumlusu Ayşe Atılgan'ın yaptığı canlı yayın 2 saat sürdü. Yayında kaldığı sürede soru yağmuruna tutulan Belediye Başkanı Yılmaz, kendisine iletilen tüm sorulara cevap verdi.

Belediye Başkanı Yılmaz ile takipçilerinin buluştuğu canlı yayını, Bolu'nun yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden hatta Almanya'dan bile izlendi. Canlı yayında 35 bin 177 sosyal medya kullanıcısına erişim sağlandı, takipçiler Başkan Yılmaz'a 500'ün üzerinde soru veya destek mesajı iletti.

(FC-GY-Y)



31.07.2017 15:59:35 TSI

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