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Şemdinli'de 'Mesleğimi Seçtim, İstihdama Geçtim" projesi



(Fotoğraflı)



Ecevit Bay

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yürütülen 'Mesleğimi Seçtim, İstihdama Geçtim' projesi kapsamında sergi düzenlendi.

Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yürütülen "Mesleğimi Seçtim, İstihdama Geçtim" isimli proje kapsamında üç dalda 80 öğrencinin eğitim gördüğü kursların sonunda el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı bir sergi açıldı. Sergiyi gezen konuklara, kurs eğitmenleri tarafından bilgi verildi.

4 ay gibi bir sürede kursiyerlerin büyük yol aldığını ve mesleki alanda amacına ulaştığını dile getiren Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tekin, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Mesleğimi Seçtim, İstihdama Geçtim" isimli projenin uygulamasının son dönemlerine geldiklerini belirterek, "Bizde burada proje kapsamında yapmış olduğumuz mesleki eğitimler alanında öğrencilerimizin yapmış oldukları ürünlerin sergisini gerçekleştiriyoruz. Projelerimiz mobilya, sıhhi tesisat ve oto elektriği olmak üzere üç dalda toplam 80 kursiyerlerimiz eğitim alıyorlardı. Sergide öğrencilerimizin eğitimleri alanında amacına ulaştığını ve bu mesleklerde öğrencilerimizin belli bir yere gelmiş olduğunu gördük. Hepsini teker teker kutluyorum. Bu tür istihdama yönelik proje çalışmaları esnaf ve sanatkarlar olarak devam ettireceğiz. Kendi işlerini kurmak isteyen arkadaşlarımız olursa KOSGEB girişimcilik hibelerinden faydalanmaları için gerekli danışmanlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz" dedi.

(MSA-Y)



31.07.2017 16:00:08 TSI

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