Yaralı göçmen kuşlar tedavi altına alındı
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KIRKLARELİ (İHA) - Vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şubesi'ne teslim edilen 3 adet leylek, pelikan ve yavru ishak kuşu tedavi altına altındı.
Orman ve Su İşleri Kırklareli Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Duyarlı vatandaşlarımızın Kırklareli Şube Müdürlüğümüze farklı zamanlarda verdikleri bilgiler doğrultusunda yaralı olarak teslim alınan üç leylek, bir pelikan ve bir yavru ishak kuşu tedavi ve rehabilite edilmek amacıyla İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine teslim edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır" denildi.
(MA-MEF-Y)
31.07.2017 16:14:27 TSI
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