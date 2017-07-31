YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yaralı göçmen kuşlar tedavi altına alındı

Yaralı göçmen kuşlar tedavi altına alındı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şubesi'ne teslim edilen 3 adet leylek, pelikan ve yavru ishak kuşu tedavi altına altındı.

Orman ve Su İşleri Kırklareli Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Duyarlı vatandaşlarımızın Kırklareli Şube Müdürlüğümüze farklı zamanlarda verdikleri bilgiler doğrultusunda yaralı olarak teslim alınan üç leylek, bir pelikan ve bir yavru ishak kuşu tedavi ve rehabilite edilmek amacıyla İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine teslim edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır" denildi.

(MA-MEF-Y)



31.07.2017 16:14:27 TSI

NNNN

