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Nilüfer'de 45 kilometre yol asfaltlanacak



(Fotoğraflı)



Muharrem Doğantez

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt çalışmalarını rekor kıran sıcaklara rağmen aralıksız sürdürüyor.

Nilüfer'in mahallelerinde asfaltlama yapan ekipler, yaz aylarını iyi değerlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Yılın ilk 6 ayında 32 bin 509 ton asfalt ile 18 kilometrelik yolun asfalt kaplama çalışması ekipler tarafından tamamlandı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 2017 yılı sonuna kadar toplam 45 kilometre asfalt kaplama yapmayı hedefliyor. Nilüfer Belediyesi ekipleri, asfalt kaplama çalışmasının yanı sıra yol bakım ve yama onarım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yollarda da yılın ilk 6 ayında 13 bin 377 ton asfalt kullanarak yama onarım çalışması yaptı.

(MŞ)



31.07.2017 16:15:53 TSI

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