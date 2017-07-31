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Develi Belediyespor Voleybol Kulübünden bir başarı daha



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Ortaokulu Develi Necmiye Mustafa Maşlak Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Ali Cebeci, Kosova Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonu oldu.

Maşlak Yatılı Bölge Ortaokulunda okurken aynı zamanda Develi Belediyesinin sportif alt yapı faaliyetlerine devam eden Ali Cebeci, lise eğitimini Ankara'da Voleybol Federasyonu Lisesi'nde sürdürdü. Burada Milli Takım antrenörlerinin dikkatini çekmeyi başaran Ali Cebeci en son Kosova'da Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonu olarak yurda dönüş yaptı. Başarılı sporcu, Develi Belediyespor Voleybol Takım Antrenörü Murat Demirci, Takım Kaptanı Sami Soysal ve ağabeyleri ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı ziyaret etti. Başkan Cabbar ziyarette yaptığı açıklamada, "Ülkemizi temsil eden sporun heralanındaki sporcularımızı sonuna kadar destekleyeceğiz Develi'nin içinden böyle başarılı ve gelecek nesillere örnek olacak gençlerimiz sayısını artırmak bizim en büyük hedeflerimizdendir "dedi.

(SK)



31.07.2017 16:18:54 TSI

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