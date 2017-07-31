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BEÜ Mühendislik Eğitiminde Teknolab uygulamasına geçiyor



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi laboratuvar dersleri ve araştırmalarda verimliliği arttırmak için Teknolab adı altında yeni bir model uygulamasına geçiyor. Uygulamada bölüm bazlı laboratuvar uygulamasından çok disiplinli laboratuvar uygulaması uygulanıyor. Bu uygulamada aynı konuda her bölüme laboratuvar yerine aynı mekanda disiplinler arası tek bir laboratuvar bulunacak. Böylece daha güçlü bir laboratuvar altyapısı oluşturulmuş olacağı gibi, mükerrer cihaz alımlarının önüne geçilerek döviz kaybının önüne geçilmesi ve farklı disiplinden araştırmacıların bir arada çalışması sağlanarak çok disiplinli araştırma üretkenliğinin artması bekleniliyor.

Yaklaşık 20 bin metrekarelik kapalı alana sahip Teknolab bünyesinde Malzeme, Mekanik, HidroMekanik, Termodinamik, Yer Mekaniği, İnsansız ve Akıllı Sistemler, Uzay Teknolojileri ve Konumsal Analiz, Haberleşme, Elektronik Devreler, Mikroişlemciler, Elektrik makinaları, 5G, Sinirbilim ve Biyomalzeme Laboratuvarları bulunacak.

İç mekan tasarımı devam eden Teknolab'ın Ağustos ayı içerisinde hizmete girmesi bekleniyor. Teknolab hizmete girdiğinde kurulum süreci devam etmekte olan Teknopark için önemli bir Merkez Laboratuvar desteği sağlamasının yanı sıra ortaöğretim öğrencilerine de kapsamlı bir Bilim Merkezi olarak da hizmet vermesi bekleniyor.

(SÖ-SÖ-Y)



31.07.2017 16:19:13 TSI

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