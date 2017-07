YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. HAYKOOP Türkiye'de bir ilke imza attı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) yaptığı başvuru sonucunda Türkiye Standartları Enstitüsü tarafından Hizmet Yeterlilik Belgesi alan ilk bölge kooperatifi oldu.

Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) yaptığı başvuru sonucunda Türkiye Standartları Enstitüsü tarafından Hizmet Yeterlilik Belgesi alan ilk bölge kooperatif ünvanını kazandı. HAYKOOP'ta düzenlenen belge taktim töreni öncesi konuşan TSE Balıkesir Şube Müdürü Uğur Erdoğan "Enstitümüz ile Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği arasında, enstitümüzün belgelendirme işlemlerinden olan hizmet yeterlilik belgelendirmesi ile ilgili bir çalışmamız oldu. Türk Standartları Enstitüsü sistem, ürün belgelendirme gözetim faaliyetleri ve bizim Balıkesir'de ki fonksiyonlarımızdan olarak hizmet yeri yeterlilik belgesi belgelendirmesi yapmaktadır. Kooperatifimizle ortak yapmış olduğumuz çalışmada 13.573 numaralı Türk standardı olan danışmanlık hizmetleri mal ve hizmet sektörü, sanayi sektörü için genel kurallar standardının konusunda kooperatifimizi inceledik. Kooperatifimizin bu inceleme çerçevesinde yapısal özelliklerini, işletmecilikle ilgili koymuş olduğumuz kuralları, çalışanlarla ilgili kuralları ve donanımı ile ilgili var olan durumu inceledik. Eksik olan konularda iyileştirmeleri yaptıktan sonra belgelendirme sürecimize geldi. Bu süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten Balıkesir'in bir ihtiyacını karşılıyor kooperatifimiz. Bu çerçevede daha nitelikli hizmet sunumu için bizimle yaptıkları iş birliğinden dolayıda Faruk beye teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah Balıkesir'in hayvancılığına katkıda bulunacak hizmetlere vesile olurlar" dedi.



Mutlu ve gururluyuz

Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Başkanı Faruk Özen ise "Bu gün bizim önemli ve sevincimizin üst noktaya çıktığı bir gün. Kooperatifimizin kurulduğu 2004 yılından bu yana işlerinni, programlarını, çalışmalarını sürekli kanun ana sözleşme ve teyamüller üzerine kurmuştur. Tüm çalışmalarını bu çerçevede yerini getirmiştir. Bu güne kadar yapmış olduğumuz işlerin yasalara saygınlığını, kurallara uygunluğunun bir meyvesini alacağız. Bu meyveyi almaktan dolayıda yönetim kurulu olarak ve ben başkan olarak fazlasıyla mutlu gururluyuz. Yaptığımız işlerin doğru ve nitelikli olduğunun tescili olacak aldığımız belge. Mutlaka şunuda söylemek gerekir bu belge yılda 1 kere agredite olacak sanırım. Bize biraz daha fazla sorumluluk vermiş oldu, çünkü belgeyi alınca iş bitmiyor. Artık bu belgeye dayalı olarak tüm faaliyetlerimizi daha sorumluluk çerçevesinde yapacağız" şeklinde konuştu.



Bu belgeyi önemsiyoruz

Belgeyi neden almak istedikleri konusunda da açıklama yapan Başkan Özen "Hayvancılık kooperatifleri üst birliğimiz faaliyetlerini kanun ana sözleşme ve bilindik kurallar üzerine yürütüyor bunda bir sorun yok. Ancak bize bağlı olan 138 tane kooperatifimizde aynı şeyleri görebiliyor muyuz? Hepsinde değil. Dolayısıyla bizim bir rehberlik danışmanlık yapmamız gerekir. Kooperatiflerimize de bizim gittiğimiz yola çekmemiz gerekir. Bazıları ekonomik sorunlarla uğraşırken, bazılarıda idari sorunlarla uğraşıyor. Yönetim kurullarının yetersizliği bilgi eksikliği bunların her biri bir araya toplandığında üzülerek bazı kooperatiflerimizin tasfiyeye gittiğini görüyoruz. Biz buna müsade etmek istemiyoruz. Bundan sonra bu belgemizle beraber büzyemizde ki uzman arkadaşlarımızla kooperatiflerimize birer birer dokunup her birinin eksiklerini tamamlayıp daha etkin bir hizmet verebilmelerini ve çiftçilerimize daha faydalı kooperatifler olabilmelerine gayret edeceğiz. Bu açıdan bu belgeyi önemsiyoruz. Tabi ki bu belge sayesinde yapacağımız bu tür danışmanlık hizmelerinede devlet tarafından KOSGEB aracılığıyla verilen destekler var. Bu desteklerden de faydalanacağız elbette. Belgenin bu alınma sürecinde TSE'den Yasemin hanıma Uğur beye verdikleri emekler için bizim kendi HAYKOP personelimize verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Türkiye'de kooperatif olarak bir ilki gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

