Trafik magandası yakalandı
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de otomobilden ateş açan maganda yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Eskişehir-Konya karayolunda yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilden ateş edildiğini gören vatandaşlar durumu 155 polis imdat hattına bildirdi. Bunun üzerine otomobili takibe alan polis ekipleri, Mahmudiye'de aracı durdurdu. Suç alet kuru sıkı tabanca araçtaki Ç.Ü. (27) tarafından polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(MSY-Y)
31.07.2017 16:24:06 TSI
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