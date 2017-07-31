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Başkan Özkaraman ve Başkan Duymuş bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Sakarya'nın Taraklı İlçe Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman, Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Taraklı ilçemizin Belediye Başkanı, değerli arkadaşım Tacettin Özkaraman bey bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Belediye çalışmalarımızla ilgili karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk. Belediye Başkanları olarak halkımız için elimizden gelen çalışmanın en iyisini yapacağız. Kendilerine nazik ziyaretlerinden ve samimi sohbetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

(DA-Y)



31.07.2017 16:26:50 TSI

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