YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KHB Genel Sekreteri Öz, Sahra Hastanesini ziyaret etti

KHB Genel Sekreteri Öz, Sahra Hastanesini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Adıyaman'da bulunan 12 bin Suriyeli vatandaşın bulunduğu çadır kentteki Sahra Hastanesini ziyaret etti.

KHB Genel Sekreteri Erdoğan Öz'e Sahra Hastanesi ziyaretine Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzm.Dr. Cengiz Yorulmaz, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Fatih Doğan ve Başhekim Yardımcısı Dr. İbrahim Tunç eşlik etti. Erdoğan Öz Sahra Hastanesi ziyaretinde Suriyeli misafirlerimize verilen sağlık hizmetini yerinde görüp değerlendirmelerde bulundu. Hastane çalışanlarından burada verilen sağlık hizmeti ile ilgili bilgi aldı.

Ayrıca Öz, Sahra Hastanesine tedavi için başvuran Suriyeli aile ve çocuklarla tercüman eşliğinde sohbet etti. Yapılan bu sohbette Suriyeli hastalar kendi ülkelerinde bu kadar kaliteli sağlık hizmeti alamadıklarını, yüksek ücretler ödeyerek muayene olabildiklerini belirtti.

Öz, Devletimizin Suriyeli mültecilere özellikle sağlık hizmetlerine erişim konusunda ciddi olanaklar sağladığını ifade ederek, Türkiye'nin bugün itibariyle dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını ve bu ev sahipliğinde ülke olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadığını söyledi.

Erdoğan Öz, "İlimizde Suriyeli misafirler için kurulan çadır kentteki sahra hastanemiz 2015 yılında hastane inşaatının tamamlanmasıyla şimdiki binaya taşınmıştır. 2016 yılında Hastanemizde toplam 36 bin 321 kişiye ikinci basamak sağlık hizmeti verilmiştir. Sahra Hastanemizde 24 saat boyunca görev yapan acil birimimizde ( 1 pratisyen hekim, 1 ebe/hemşire/sağlık memuru, 1 röntgen teknisyeni, 1 laboratuar teknisyeni) ile günde ortalama 100 hastaya sağlık hizmeti sunulmaktadır. Hafta içi 08:00-16:00 saatleri arasında dahiliye polikliniğinde günde ortalama 120 hastaya muayene, tetkik tedavi hizmeti ve haftanın üç günü 08:00-16:00 saatleri arasında bir diş hekimi, bir diş teknisyeni ile ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmektedir. Hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik her adımımızda bir an olsun desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Nurullah Naci Kalkancı' ya TBMM Başkan Vekilimiz Ahmet Aydın ve diğer milletvekillerimize şükranlarımızı iletiyorum. Sahada 24 saat aralıksız olarak fedakarca hizmet veren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum diyerek sözlerini tamamladı" dedi.

(AHM)



31.07.2017 16:26:50 TSI

NNNN

