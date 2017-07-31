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Şehzadeler'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:27
Şehzadeler'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
Şehzadeler'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak yıkama ve çöp konteynerlerini dezenfekte etme çalışmalarına devam ediyor.
Şehzadeler Belediyesi, yaz aylarında çöp konteynerlerinde oluşan kötü kokuların önüne geçmek amacıyla başlattığı temizlik çalışması vatandaşların da takdirini topladı. Mahallelerde bulunan çöp konteynerlerini tek tek temizleyen ekipler, sokakları da yıkadı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak özellikle yaz aylarında çöp konteynerlerinde oluşan kötü kokuların ve çoğalan bakterilerin önüne geçmek için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte başlattığımız çöp konteynerlerini yıkama ve dezenfekte çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Manisa'da ilk olarak belediyemiz tarafından kullanılan çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracımız her gün aralıksız bir şekilde mahallelerimizde yıkama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmamız yaz ayları boyunca devam edecektir" dedi.
(ÖND-Y)

31.07.2017 16:29:18 TSI
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