YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akçaabat Lisesi'nin bahçe bakım ve onarımları belediye ekipleri tarafından yapıldı

Akçaabat Lisesi'nin bahçe bakım ve onarımları belediye ekipleri tarafından yapıldı



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinin en köklü okullarından biri olan Akçaabat 17 Şubat Anadolu Lisesi'nin bahçe bakım ve onarım çalışmaları belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmaları dahilinde kış aylarında okulun bahçesinde oluşan çatlaklar, oyuklar ve deforme olan parkeler tamir edildi. Okulun ön bahçesinde var olan fidanlar bakıma alınarak yenilendi. Arka bahçesinde bulunan kanal sorunu giderilirken, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde eksikler giderilmiş oldu.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılına yapılan saha düzenlemeleriyle okulun hazır hale geldiğini dile getiren Müdür Yardımcısı Ali Baş, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda yetişmesi bizlerin asli görevidir. Hem okul içinde hem de okul bahçesinde gerçekleştirmek istediğimiz çalışmalarda Akçaabat Belediyesi ekip ve ekipmanlarıyla bize destek oldu. Okulumuzun bahçesinin düzenlenmesine katkı sağlayan ve emeği geçen başta Akçaabat Belediyesi olmak üzere Trabzon Büyükşehir Belediyesine ve tüm ekiplere 17 Şubat Anadolu Lisesi ailesi adına teşekkür ediyorum" dedi.

(BK-ÖS-Y)



31.07.2017 16:38:47 TSI

NNNN

