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Şırnaklı sporcular Ordu'da



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu-Şırnak arasında kurulan "Gönül Köprüsü" kapsamında Şırnak'tan 45 45 sporcu Ordu'ya geldi.

Ordu ve Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri arasında 16 Haziran 2017'de Cizre'de imzalanan işbirliği ve sporcu değişimi protokolü kapsamında Ordu'ya gelen Şırnaklı sporcu kafilesi Ordu Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti. 28 Temmuz 2017 tarihinde Ordu'ya gelen judo, güreş, halter ve voleybol gibi değişik branşlarda 45 sporcu ve 3 antrenörden oluşan sporcu kafilesini, Karadeniz'in incisi Ordu'da görmekten duyduğu sevinci dile getiren Vali Yavuz, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Vali Seddar Yavuz, "Ordu'ya gelerek bizleri onurlandırdınız. Bu ülkenin kıymetli evlatları olarak sizleri alnınızdan öpüyorum ve sizleri pırıl pırıl bir geleceğin beklediğini de ifade ediyorum. Bu ülkede 80 milyon vatan evladına yer olduğunu, bu ülkenin herkese yetebileceğini bir kez daha size hatırlatıyorum. Bu kaynaşma projesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Ordu'ya sizi getiren, sizin başınızda olan emek veren hocalarımızı, yöneticilerimizi tebrik ediyor, kutluyorum. Ordulu kardeşlerinizden selam, sevgi ve kardeşlik götürmenizi özellikle sizden istirham ediyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.

Ziyarette, Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekici de hazır bulundu.

Şırnak'tan gelen sporcu kafilesi, 2 Ağustos 2017 tarihinde Ordu'dan ayrılacak.

(MAK-SLH-Y)



31.07.2017 16:41:52 TSI

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