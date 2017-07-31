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Melikgazi'de Temmuz'da 55 bin ton asfalt



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yoğun kullanımdan dolayı bozulan ve deforme olan yolar ile yeni açılan yollarda kullanılmak üzere Temmuz ayı içerisinde 55 bin ton asfalt üretildiğini söyledi.

İlçesinin her geçen gün büyüdüğünü ve ticaretin arttığını artan ticaret ve iş hacmine bağlı olarak yolların da araç trafiğinde yoğunluk oluştuğunu bu açıdan yolların asfalt yenilenmesinin gerçekleştirildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, asfalt yenilenmesi yanında asfalt yama çalışması da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Talep üzerine okul bahçelerini de asfaltladıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Melikgazi İlçesinin yerleşim alanı büyümekte olup yeni yollar ile alternatif şehir içi yolları açılmaktadır. Yeni açılan yollara ve yoğun kullanımdan dolayı bozulan yollara asfalt çalışmasında öncelik verilmektedir. Yolların seri ve güvenli oluşu ulaşımı kolaylaştırdığı için ticaret hacmini de artırmaktadır. Dolayısı ile açılan ve asfalt yapılan her yol aynı zamanda ekonomiye ve istihdama katkı sağlamaktadır. 2017 yılı Temmuz ayı içerisinde Melikgazi Belediyesi asfalt şefliği ile özel sektörce 55 bin ton asfalt üretilerek yollara serilmiştir. 55 ton asfalt için 48 ayrı semtte çalışma yapılmıştır"

Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmalar sonrası asfalt yollara ayrıca asfalt çizgisi yapıldığını sözlerine ekledi.

(SK)



31.07.2017 16:48:44 TSI

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