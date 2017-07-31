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Başkan Yılmaz, koca çınarı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yaşına rağmen mesleğini bırakmayan 87 yaşındaki torna ustası Hamza Bahadır'ı Organize Sanayi Bölgesindeki iş yerinde ziyaret etti.

AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 87 yaşındaki torna ustası Hamza Bahadır'ı ziyaret ederek sohbet eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Koca bir çınarsın Hamza abi. Yaşına rağmen hala işinin başında durman mesleğini ne kadar sevdiğini gösteriyor. Herkes işini senin gibi sahiplense bu ülke kalkınmada atağa geçer. Neredeyse bir asra yakın hayatında edindiğin tecrübeleri insanlara sunmak tan güzel bir duygu yoktur diye düşünüyorum. Allah ona hayırlı uzun ömürler versin. Hamza Bahadır amcamız tüm gençlere örnek olacak bir insan. Organize Sanayi Bölgesinde yaşına rağmen hala torna ustalığı yaparak çalışmayı bırakmayan Hamza amcamızla ettiğimiz sohbet bizi çok mutlu etti" dedi.

Hamza Bahadır, milletvekili Hasan Basri Kurt ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

(SAM-SLH-Y)



31.07.2017 16:50:49 TSI

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