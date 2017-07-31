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İpekyolu Belediyesi, 32 branşta bin 100 kursiyere eğitim veriyor

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:53
İpekyolu Belediyesi, 32 branşta bin 100 kursiyere eğitim veriyor
İpekyolu Belediyesi, 32 branşta bin 100 kursiyere eğitim veriyor

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından 32 branşta bin 100 kursiyere eğitim veriliyor.
İpekyolu Belediyesi; spor, sanat ve meslek branşlarında başlattığı 32 kursun açılışını gerçekleştirdi. İlk olarak beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kayakeser ile Erçek Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, kursların açılışını gerçekleştirdi. Kursları tek tek gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Öztürk, eğitim gören kursiyerlere çeşitli malzemeler dağıttı. Daha sonra kurslar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Öztürk; spor, sanat, meslek kursları ve değerler eğitimi olmak üzere toplam 32 branşta bin 100 kursiyere eğitim verdiklerini belirterek, "Bugün açılışını yeni yaptığımız Erçek Yaşam Merkezi'nde 280 kursiyer ve öğrencimize malzeme dağıtımını gerçekleştirdik. 280 öğrencimiz bugün kursa başladı. Bunun yanında Berivan'da 150, Engelsiz Yaşam Akademisi'nde 150, Maya Kadın Yaşam Merkezi'nde 120, Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi, Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zaferler İlköğretim Okulu'nda ise toplam 200 ve Olimpik Yüzme Havuzu'nda ise 150 kursiyerimiz eğitim görüyor. Spordan sanata, mesleki kurslardan değerler eğitimine kadar branşlar var. Bunun içinde bilgisayar, masa tenisi, fitness, Osmanlıca dil kursu, değerler eğitimi kurslarımız da yer almaktadır" dedi.
Kursların okullar açılıncaya kadar devam edeceğini ifade eden Öztürk, "Kadınlarımız buraya gelerek hem kurs alıyor hem de çocuklarını kreşe bırakabiliyorlar. Bu anlamda kursa gelmeleri için bir kolaylık sağladık. İpekyolu Belediyesi olarak kendilerine bir çanta hazırladık. Bu çantalarda ayakkabı, tişört, şapka ve buna benzer malzemeler bulunuyor. Burası Erçek ve merkeze 25 kilometre uzaklıkta bir mesafede yer alıyor. Bunu burada yapmanın kolay olmadığını düşünüyorum. Bu kursların açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, burada eğitim gören kursiyerlerimize de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Daha sonra beraberindekilerle merkezdeki Berivan, Engelsiz Yaşam Akademisi, Maya Kadın Yaşam Merkezi, Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi, Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zaferler İlköğretim Okulu ve Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki kursları gezen Öztürk, kursiyerlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kursiyerler ise, böyle bir imkanı kendilerine sundukları için İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
(ATL-MSA-Y)

31.07.2017 16:55:12 TSI
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