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Tarımda Kalite Gıdada Güvenlik projesine destek



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KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı'na sunduğu "Tarımda Kalite, Gıdada Güvenlik" isimli proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu proje ile, gıda üretimi ve satışı yapan firmaların bilinçlenmesi, ürünlerin AB ve Tarım Bakanlığı normlarında olmasına katkı sağlanacaktır. Kurum çalışanlarımızın hijyen ve sanitasyon konusunda yapacakları etkin denetimler sonucunda kapanan ve ya ceza alan işletme sayısında azalmalar olacaktır. Kırsal alanda yaşayan kişilerin genel olarak kentsel alanda yaşayan kişilere ve ailelere göre daha dezavantajlı olduğu göz önüne alındığında, gıda işletmelerimiz de gelir getirici bir faaliyet bağlamında bir adım öteye gitmelerini sağlayacak bir girişimdir. Aynı zamanda, gıda işletmelerimizin ve kurum personelimizin eğitim alması anlamında da toplumsal bütünleşmeye katkısı bulunacaktır. Bu bağlamda, İl Müdürlüğümüzde görev yapan gıda denetçilerimize 5 iş günü boyunca toplam 35 saatlik HACCP eğitimi verilecektir Böylelikle işletmeler açısından onay şartları ve HACCP kriterleri daha rahat uygulamaya geçecektir. Kurumumuz açısından ise teknik bilgileri üst düzeyde olan personelimizin bu konudaki altyapı eksikliği giderilerek, daha sonraki dönemlerde kurum içi veya kurum dışı eğitim faaliyetleri ile bu hedeflerin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Söz konusu projenin hayata geçmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ümit Ortan, Trakya Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Ortan, "Bu proje ile markalaşan ve kaliteli ürünler daha fazla kar getirecek, hem bölge halkı daha temiz gıdalar yiyecek hem de üreticilerin rekabet güçleri artacaktır" dedi.

(MA-MEF-Y)



31.07.2017 16:56:50 TSI

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