YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milli Egemenlik Caddesi asfaltlanacak

Milli Egemenlik Caddesi asfaltlanacak



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli Egemenlik Caddesi'nde başlayacak asfaltlama çalışmalarının 1 Ağustos Salı gecesine kadar sürecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 'Şehir Senin İçin Yenileniyor' sloganıyla yapılan sıcak asfalt serim işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda Milli Egemenlik Caddesi'nde süren çalışmalarda deforme olan asfaltı kaldırma işlemlerinde sona gelindi. Çalışmalar hakkında YOLBAK Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "31 Temmuz Pazartesi gecesi itibariyle sıcak asfalt serim işlemleri başlayacaktır. Çalışmalar süresince, trafik sıkışıklıklarının yaşanmaması için vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir. 31 Temmuz Pazartesi saat 22.00'da başlayacak olan sıcak asfalt serim işlemleri 1 Ağustos Salı gecesi de sürecek, çalışmalar kapsamında 1. Hemzemin Geçit Kavşağı ile Zübeyde Hanım Kavşağı yeni bir görünüme kavuşacaktır" denildi.

(BCT-GY-Y)



31.07.2017 16:57:08 TSI

NNNN

