ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vergi Dairesi Başkanı Poyraz'dan Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:57
Vergi Dairesi Başkanı Poyraz'dan Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret
Vergi Dairesi Başkanı Poyraz'dan Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette, Battalgazi Belediyesi'nin hizmetleri ve Vergi Dairesi'nin elektronik bilgi yönetim sistemine geçişi konuşuldu.
Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, beraberinde Gelir İdaresi Grup Müdürleri Kemal Mecit ve Ahmet Zeki Cinoğlu ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Malatya Vergi Dairesi Başkanı Poyraz, Vergi Dairesinin elektronik bilgi yönetim sistemine geçtiğini ifade ederek, sistemin faydalarından bahsetti.
Poyraz, "Malumunuz biz geçen hafta kurumsal elektronik bilgi yönetim sistemine geçtik. Yani artık yazışmaları elektronik ortamda yapıyoruz. Sistemin tüm Malatya'ya ve Vergi Dairesine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizin her yerinde olduğu gibi e-devlet anlayışının Türkiye geneline yayılması noktasında kurumlar kendi üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Bu anlamda Vergi Dairemizin değerli Başkanı ve çalışanları da elektronik bilgi sistemine geçmesi hem işlerin çabuklaştırılması anlamında hem iletişimin kolaylaştırılması anlamında hem de ilgili mükelleflere hizmetin daha seri ve suratli verilmesi noktasında önemli bir sistem değişikliği diye düşünüyorum. Bu sistemin Vergi Dairemize, çalışanlarına ve orada yararlananlara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu çalışmalarından dolayı başta Başkanımız olmak üzere tüm çalışanları da kutluyorum" diye konuştu.
(BT-SD-Y)

31.07.2017 16:58:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Malatyagücü FK yeni sezonu tanışma yemeğiyle açacak
YEREL

MALATYAGÜCÜ FK YENİ SEZONU TANIŞMA YEMEĞİYLE AÇACAK
Başkan Çakır'ın eski radyo ve plak tutkusu
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR'IN ESKİ RADYO VE PLAK TUTKUSU
Malatya Yeşilyurt Belediyespor top başı yaptı
YEREL

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR TOP BAŞI YAPTI
Meteorolojiden 'sıcaklıklar artacak' uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 'SICAKLIKLAR ARTACAK' UYARISI
AK Parti İl Başkanı Kahtalı: &quot;Cumhurbaşkanımız 5 Ağustos'ta Malatyalılar ile buluşacak&quot;
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI KAHTALI: "CUMHURBAŞKANIMIZ 5 AĞUSTOS'TA MALATYALILAR İLE BULUŞACAK"
Takla atan aracın sürücüsü yaralandı
YEREL

TAKLA ATAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
12. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali başladı
YEREL

12. ULUSLARARASI ARGUVAN TÜRKÜ FESTİVALİ BAŞLADI