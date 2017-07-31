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Vergi Dairesi Başkanı Poyraz'dan Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette, Battalgazi Belediyesi'nin hizmetleri ve Vergi Dairesi'nin elektronik bilgi yönetim sistemine geçişi konuşuldu.

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, beraberinde Gelir İdaresi Grup Müdürleri Kemal Mecit ve Ahmet Zeki Cinoğlu ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Malatya Vergi Dairesi Başkanı Poyraz, Vergi Dairesinin elektronik bilgi yönetim sistemine geçtiğini ifade ederek, sistemin faydalarından bahsetti.

Poyraz, "Malumunuz biz geçen hafta kurumsal elektronik bilgi yönetim sistemine geçtik. Yani artık yazışmaları elektronik ortamda yapıyoruz. Sistemin tüm Malatya'ya ve Vergi Dairesine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizin her yerinde olduğu gibi e-devlet anlayışının Türkiye geneline yayılması noktasında kurumlar kendi üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Bu anlamda Vergi Dairemizin değerli Başkanı ve çalışanları da elektronik bilgi sistemine geçmesi hem işlerin çabuklaştırılması anlamında hem iletişimin kolaylaştırılması anlamında hem de ilgili mükelleflere hizmetin daha seri ve suratli verilmesi noktasında önemli bir sistem değişikliği diye düşünüyorum. Bu sistemin Vergi Dairemize, çalışanlarına ve orada yararlananlara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu çalışmalarından dolayı başta Başkanımız olmak üzere tüm çalışanları da kutluyorum" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



31.07.2017 16:58:38 TSI

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