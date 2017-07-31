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Karadeniz'de tehlikeye anında müdahale



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ekipleri tarafından Karasu açıklarında gözlemlenen variller tehlikeli bir durum ortaya çıkmaması için kontrollü bir şekilde muhafaza altına alındı.

Sakarya'nın kuzey sahillerinde vatandaşların can güvenliğinin yanı sıra tehlike saçan unsurlara yönelik çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaran ekipleri, Karasu açıklarında görülen içi sıvı dolu varilleri kıyıya çıkardı. Variller daha sonra ilgili birimlerin incelemelerde bulunmaları için muhafaza altına alındı.

Konu hakkında bilgi veren İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, "Vatandaşlarımızın can güvenliğinin yanında sahillerimizin temizliği noktasında da üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Denizde bulunan varillerden kıyıya yaklaşanları ekiplerimiz kontrollü bir şekilde muhafaza altına alıyor. Denizden çıkan ilk varilin içi sıvı doluydu. Muhteviyatının ve zarar durumunun belirlenmesi için belediye ekipleri sıvılardan numune aldılar. İlk incelemelerde varillerin bir sağlık sorunu oluşturmadığı saptandı. Konu ile ilgili gerekli incelemelerin yapılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile de irtibat halindeyiz. Kendileri şu anda varillerin hangi ülkeye ait olduğunu saptamaya çalışıyorlar. Kıyıya yaklaşan varilleri kontollü bir şekilde muhafaza altına almaya ve gerekli incelemelerin yapılması için ilgili kurumlarla irtibat halinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(RŞ-GY-Y)



31.07.2017 17:00:16 TSI

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