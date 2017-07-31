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Havza Bazlı Tarımsal Üretimi Destekleme çalışmaları



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde Havza Bazlı Tarımsal Üretimi Destekleme Çalışmaları kapsamında yapılan toplantıda öngörülen ürünler değerlendirilerek, konu ile ilgili ön çalışma yapıldı.

Tarımın iki temel alanı olan bitkisel ve hayvansal üretimde, ülke potansiyelini etkin kullanmak, planlı üretime geçmek ve tarımsal yeterliliği üst seviyeye çıkarmak için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan ve 2017 yılından itibaren uygulamaya geçen Milli Tarım Projesi Kapsamında Havza Bazlı Tarımsal Üretimi Destekleme Model'inde her ilçe bir havza kabul edilerek, bu doğrultuda ülke genelinde 941 tarım havzası belirlendi. Stratejik öneme sahip, insan sağlığı ve beslenmesi açısından önemli, arz açığı olan ve hayvan beslenmesi için önemli olan 21 üründen (buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, soğan, patates ve yem bitkileri) her havzada en uygun ve en verimli olanlar destekleme kapsamına alındı.

Bu amaçla Milli Tarım Projesi Kapsamında Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ümit Ortan, İl Müdür Yardımcıları Süleyman Diril ve Funda Eylem Özel, BakanlıkTarım Havzaları Daire Başkanı Uğur Erdem, konu uzmanları ile İlçe Müdürlerinin katılımı ile yapılan toplantıda Kırklareli'nde 2018 yılında ilçe bazında desteklenmesi öngörülen ürünler değerlendirilerek, konu ile ilgili ön çalışma yapıldı.

(HLD-MEF-Y)



31.07.2017 17:03:42 TSI

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