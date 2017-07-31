Erzurum'da sakal-ı şerife sevgi seli
(Fotoğraflı)
Selçuk Kaya
ERZURUM (İHA) - Erzurum'da ziyarete açılan sakal-ı şerife yoğun ilgi gösterildi.
Bir turizm acentesinin açılışına katılmak üzere Erzurum'a gelen ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu, yeni çıkardığı 'Peygamberin İzinde' adlı kitabını imzaladı. İmza töreninde Peygamber Efendimizin sakal-ı şerifi de salavat ve tekbirlerle açılarak büyük ilgi gördü. Döngeloğlu'na kitaplarını imzalatan vatandaşlar, Peygamber Efendimizin sakal-ı şerifine de dokunarak öptü.
İmza töreninden sonra açıklama yapan ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Erzurum'un yetiştirdiği insanların insanlara güçlü olmayı öğrettiğini belirterek, "Hacca yolcu ettiğimiz hacılarımızdan dolayı ben de birkaç günlüğüne Erzurum'a gelmiştim. Gelmişken bu vesileyle böyle bir program tertip edildi. Peygamberin İzinde adlı kitabımızın imza töreni hem de burada sizlerle sakal-ı şerif ziyareti ve hac, umrenin kutsal mekanların ruhu ve mahiyetiyle alakalı halkımızla söyleşi vesilesi ile birlikteyiz. Erzurum'un hem tarihi hem de kültürel kimliği insanı kuşatıyor. Hem de Erzurum'un yetiştirdiği insanlar insana güçlü olmayı öğretiyor. Millet olarak insanı daha güçlü kılıyor. Memleket olarak bizi bir arada tutan şehirlerimizden birisidir Erzurum" diye konuştu.
İmza töreninden sonra Peygamber Efendimizin sakal-ı şerifine ziyaretler devam etti.
(SK-AT-SO-Y)
31.07.2017 17:04:13 TSI
NNNN