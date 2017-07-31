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Nilüfer'de yamaç paraşütü kursu

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:04
Nilüfer'de yamaç paraşütü kursu
Nilüfer'de yamaç paraşütü kursu

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi, "yamaç paraşütü başlangıç kursu" açtı.
Nilüfer Belediyesi'nin Amatör Spor Kulüpleri Derneği iş birliğiyle düzenlediği "yamaç paraşütü başlangıç kursu" 22 Temmuz'da başladı. Havacılık sporuna gönül verenlerin katıldığı kursun ilk dönemine ilgi büyük. Teorik eğitimleri Beşevler Cimnastik Salonu'nda yapılan kursun uygulamalı eğitimleri de Belediye Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde yapıldı. Kursun ikinci haftasında yer çalışması yapan kursiyerler, 3 hafta sonunda sertifika almaya hak kazanacak.
Havacılık sporunu geniş kitlelerle buluşturmak istediklerini kaydeden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Halkımızın sporun farklı branşları ile tanışmaları için çalışmalar yapıyoruz. Yaz dönemi boyunca iki ayrı kurs açmayı hedefliyoruz. Her türlü uçuş emniyet tedbirinin alındığı eğitime katılanlar, Gölyazı ve Uluabat Gölü manzarası eşliğinde gökyüzü ile tanışıyor. Eğitimde başarılı olarak belge almaya hak kazananlar, yamaç paraşütü pilotu olabilecek" dedi.
Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde ayrıca tandem uçuş hizmeti de veriliyor.
(MŞ)

31.07.2017 17:06:58 TSI
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