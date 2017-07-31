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Adıyamanlı sporcu Gökhan Çiçek altın kemerle döndü

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:07
Adıyamanlı sporcu Gökhan Çiçek altın kemerle döndü
Adıyamanlı sporcu Gökhan Çiçek altın kemerle döndü

(Fotoğraflı)

Ramazan Kuyu
ADIYAMAN (İHA) - Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından Şehit Fethi Sekin anısına organize edilen Büyükler Altın Kemer Muay Thai müsabakalarında Adıyamanlı Gökhan Çiçek altın kemerin sahibi oldu.
Elazığ -Baskil'de düzenlenen ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel'in de katıldığı Büyükler Altın Kemer Muay Thai müsabakalarında Milli Antrenör Serdar Meşen gözetiminde Gökhan Çiçek, 63 kilogramda altın kemerin sahibi oldu. Sporcuyu tebrik eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, "Sporcularımızdan Gökhan Çiçek, Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından Şehit Fethi Sekin anısına organize ettiği Büyükler Altın Kemer Muay Thai müsabakalarında 63 kilogramda altın kemerin sahibi olarak göğsümüzü kabartmıştır. Sporcumuza ve antrenörümüz Serdar Meşen'e bizlere yaşattıkları bu mutluluktan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Baskil'de bizlere yakın ilgi gösteren Baskil Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi'ye, Muay Thai Milli Takım Antrenörümüz Sabahattin Omaç hocama ve Baskil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özden Özen'e teşekkür ederim" dedi.
(RK-SD-Y)

31.07.2017 17:09:21 TSI
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