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Motosiklet tutkunları Karacabey'de buluştu



(Fotoğraflı)



Yasin Keskin

BURSA (İHA) - Marmara ve Ege bölgesindeki motosiklet tutkunları, Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir araya geldi.

Marmara ve Ege Bölgesinde bulunan motosikletçilerin buluşma adresleri bu kez Karacabey oldu.

Değişik il ve ilçelerden gelen yüzlerce motosikletli, Karacabey Coşkun Park Ada tesislerinde bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada bir arada yemek yiyen sürücüler, uzak şehirlerdeki arkadaşlarıyla da görüşme imkânı bulurken, yeni katılan motorcularla da tanışma imkânı buldu.

Yüzlerce motosikletlinin buluşması renkli görüntülere sebep olurken, bir anda bu kadar çok motosiklet ile karşılaşan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Buluşmaya Karacabey ve Bursa'dan da sürücüler eşlik etti.

(MŞ)



31.07.2017 17:10:27 TSI

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