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Malatyagücü FK yeni sezonu tanışma yemeğiyle açacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Malatyagücü FK yeni sezon açılışının startını bir restorandaki tanışma yemeğiyle verecek. Kırmızı beyazlı takım yemekli tanışma toplantısının ardından sezonun ilk çalışmasını yapacak.

Malatyagücü FK Başkanı Nurettin Uğur yaptığı açıklamada, "Genç koşan ve savaşan bir takım oluşturduk. Sportif Direktörümüz Aziz Yiğit ve Teknik Sorumlu Murat Kurt'un titiz çalışmaları ile oluşturduğumuz takımımızın geçen yılki iskelet kadrosuna yapılan nokta transferlerin yanı sıra, yurt dışından da forvet oyuncusu alarak transferi sonlandıracağız" dedi.

"Sezon hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik"

Başkan Uğur, ilk hazırlık dönemini Malatya'da geçireceklerini ifade ederek, "Takımımız ilk etap kampını Malatya'da yapacak. İkinci etap kampı için ise 16 Ağustos'ta Nevşehir'de kampa girerek yeni sezona hazırlıklarına devam edeceğiz. Bu sezon hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Teknik kadro ve oyuncularımıza hedef doğrultusunda inancım tamdır. Özellikle İnönü Üniversitesi takımının kapatılmasına gönlümüz razı olmadı ve takımın Bal liginde devam etmesi adına bu oluşuma giriştik. Yaptığımız girişimlerden dolayı kolaylık gösteren İnönü Üniversitesi yönetimine teşekkür ederim. Dar bir bütçe ile çok iyi işlerin nasıl yapılacağını tüm kamuoyuna göstereceğiz. Özellikle Malatyalı oyunculara ağırlık verilmesinden ve onlara kısmen de olsa katkı yaptığımdan dolayı mutluyum. Hedefimize ulaşırsak ilk önce kurumsal bir yapı adına tesisleşmeye ağırlık vereceğiz" diye konuştu.

(MT-SD-Y)



31.07.2017 17:10:30 TSI

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