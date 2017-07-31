ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mesir Tabiat Parkı Manisa'nın yeni cazibe merkezi olacak

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:10
Mesir Tabiat Parkı Manisa'nın yeni cazibe merkezi olacak
Mesir Tabiat Parkı Manisa'nın yeni cazibe merkezi olacak

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'nın doğayla iç içe ve gözde alanlarından Mesir Tabiat Parkı, Yunusemre Belediyesi ile daha da güzelleşiyor. Müze, sanat atölyesi, toplantı salonu, seyir terasları ve birçok sosyal donatı alanlarının bulunduğu projede çalışmalar başladı.
Yunusemre Belediyesi'nin çalışmasıyla yenilenen, içerisinde gölet ve şelaleler, piknik alanları, yürüyüş yolları, yağmur barınağı, hayvanat bahçesi ve mesir macununun yapımında kullanılan bitkilerin üretim serası ve tanıtım panosu bulunan Mesir Tabiat Parkı'nın 2. kısım projesinde çalışmalar başladı. 25 bin metrekare peyzaj alanı, toplantı salonu ve kafeterya, sanat atölyesi, etnografya müzesi, misafir evi, çocuk oyun alanı, spor alanı, otopark, seyir terasları ve kamelyalar bulunan projede temeller atılırken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bölgede incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çerçi, Manisa'ya güzel bir proje kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Doğayla iç içe bir park
Belediye Başkanı Çerçi açıklamasında, "Mesir Tabiat Parkı'nın ilk kısmını yaptığımız çalışmalarla yeniledik. Vatandaşımızın da takdir ettiği bir görünüme kavuşturduk. Şimdi de 2. kısım proje için çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşık 150 dönüm üzerinde uygulayacağımız projede sosyal tesis, peyzaj alanları, müze, kültür ve sanat evi ile çeşitli sosyal donatı alanları bulunuyor. Projemizi kısa bir süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.
(SC-Y)

31.07.2017 17:12:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kaymakam Uçkun, vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL

KAYMAKAM UÇKUN, VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Şehzadeler'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
YEREL

ŞEHZADELER'DE ÇÖP KONTEYNERLERİ DEZENFEKTE EDİLİYOR
Tarım arazileri su taşkınlarından korunuyor
YEREL

TARIM ARAZİLERİ SU TAŞKINLARINDAN KORUNUYOR
Salihli'nin yağmur suyu hattı çalışmasına inceleme
YEREL

SALİHLİ'NİN YAĞMUR SUYU HATTI ÇALIŞMASINA İNCELEME
Baktırlı'nın ova yollarında hummalı çalışma
YEREL

BAKTIRLI'NIN OVA YOLLARINDA HUMMALI ÇALIŞMA
Büyükşehirin yol çalışmaları sürüyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİRİN YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Başkan Şirin açılışa gün sayan tesiste incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN AÇILIŞA GÜN SAYAN TESİSTE İNCELEMELERDE BULUNDU
Turgutalp'in su sıkıntısı giderildi
YEREL

TURGUTALP'İN SU SIKINTISI GİDERİLDİ
Yunusemre'den judoda 2 derece
YEREL

YUNUSEMRE'DEN JUDODA 2 DERECE
Geleceğin yüzücüleri Manisa'da yetişiyor
YEREL

GELECEĞİN YÜZÜCÜLERİ MANİSA'DA YETİŞİYOR
Tük Sağlık Sen taleplerini anlattı
YEREL

TÜK SAĞLIK SEN TALEPLERİNİ ANLATTI
Arpacı'da üstyapı çalışmaları başladı
YEREL

ARPACI'DA ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Manisa Büyükşehir'in sultanları yeni sezonu açıyor
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR'İN SULTANLARI YENİ SEZONU AÇIYOR
Ahmetli'deki yollara bakım
YEREL

AHMETLİ'DEKİ YOLLARA BAKIM
Salihli'de Rumeli Şenliklerine yoğun ilgi
YEREL

SALİHLİ'DE RUMELİ ŞENLİKLERİNE YOĞUN İLGİ
Barınaktaki hayvanları serinleten etkinlik
YEREL

BARINAKTAKİ HAYVANLARI SERİNLETEN ETKİNLİK
Spil Mahallesindeki dereye panel çit uygulaması
YEREL

SPİL MAHALLESİNDEKİ DEREYE PANEL ÇİT UYGULAMASI
Alaşehir'de 103 kilometrelik altyapı yenilemesi
YEREL

ALAŞEHİR'DE 103 KİLOMETRELİK ALTYAPI YENİLEMESİ
Manisa'da sıcak asfalt çalışmaları
YEREL

MANİSA'DA SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI