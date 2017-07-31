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Mesir Tabiat Parkı Manisa'nın yeni cazibe merkezi olacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa'nın doğayla iç içe ve gözde alanlarından Mesir Tabiat Parkı, Yunusemre Belediyesi ile daha da güzelleşiyor. Müze, sanat atölyesi, toplantı salonu, seyir terasları ve birçok sosyal donatı alanlarının bulunduğu projede çalışmalar başladı.

Yunusemre Belediyesi'nin çalışmasıyla yenilenen, içerisinde gölet ve şelaleler, piknik alanları, yürüyüş yolları, yağmur barınağı, hayvanat bahçesi ve mesir macununun yapımında kullanılan bitkilerin üretim serası ve tanıtım panosu bulunan Mesir Tabiat Parkı'nın 2. kısım projesinde çalışmalar başladı. 25 bin metrekare peyzaj alanı, toplantı salonu ve kafeterya, sanat atölyesi, etnografya müzesi, misafir evi, çocuk oyun alanı, spor alanı, otopark, seyir terasları ve kamelyalar bulunan projede temeller atılırken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bölgede incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çerçi, Manisa'ya güzel bir proje kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Doğayla iç içe bir park

Belediye Başkanı Çerçi açıklamasında, "Mesir Tabiat Parkı'nın ilk kısmını yaptığımız çalışmalarla yeniledik. Vatandaşımızın da takdir ettiği bir görünüme kavuşturduk. Şimdi de 2. kısım proje için çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşık 150 dönüm üzerinde uygulayacağımız projede sosyal tesis, peyzaj alanları, müze, kültür ve sanat evi ile çeşitli sosyal donatı alanları bulunuyor. Projemizi kısa bir süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

(SC-Y)



31.07.2017 17:12:17 TSI

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