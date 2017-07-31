Mersin Barosu Fotoğrafçılık Kulübü, Mersin temalı fotoğraf çekiminin 2. etabını tamamladı
(Fotoğraflı)
MERSİN (İHA) - Mersin Barosu Fotoğrafçılık Kulübü, kentin tanıtımı amacıyla başlattığı fotoğraf çekim gezisinin 2. etabını gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen etkinliğe, Mersin Barosu Fotoğrafçılık Kulüp Başkanı Arif Örslu, avukat Gülcan Tüzün, Derya Demir, Fatih Almaz, Mustafa Kıvanç Gürçam, Ersin Parlat, Kutbettin Aslan ve Aşıl Akan Kıral katıldı. Resim sergisi için gerçekleştirilen fotoğraf çekim gezisinin 2. etabında fotoğraf tutkunu avukatlar, kentin doğal ve tarihi yerlerinden olan Kızkalesi, Cambazlı Kilisesi, Kanlı Divane, Cennet Cehennem, Olba Antik Kenti ve Uzuncaburç'da çekim yaptılar. Çekimler bittikten sonra fotoğraflar, düzenlenecek bir sergiyle sergilenecek.
(KRY-Y)
31.07.2017 17:12:40 TSI
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