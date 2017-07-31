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Kaymakam Uçkun, vatandaşların sorunlarını dinledi



(Fotoğraflı)



Nurettin Doğan

MANİSA (İHA) - Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçkun, ilçeye bağlı Şeyh Sinan Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.

Mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Kaymakam Abdullah Uçkun, bu kez Şeyh Sinan Mahallesi sakinlerinin konuğu oldu. Kaymakam Uçkun'a ziyaretinde, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Gebeş, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü İsmail Konuk, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Öz, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ece Turhan, Alaşehir İlçe Müftüsü Necati Kara, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Tarık Memiş,

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı eşlik etti. Mahalle sakinleri, atıl durumda bulunan eski hastane binası, motosiklet sürücülerinin gürültüsü ve parklarda zaman zaman uyuşturucu madde kullanan kişilerden yana sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdiler. Kaymakam Uçkun, "Alaşehir'de göreve başlayalı 2 ay oldu. Zaman zaman böyle mahalle ziyaretleri yapacağız. Çünkü ancak böyle yaptığımız çalışmalarda ne kadar başarılı olmuşuz, yaptığımız hizmet yerini buluyor mu, vatandaşlarımız kamu kurum ve kuruluşlarından memnun mu, bunları bu tür diyaloglarla ölçebilmiş oluruz. Bu toplantılarda yüzünüz gülüyorsa memnun olduğunuzu, gülmüyorsa memnun olmadığınızı, yüzünüz asıksa bir derdiniz olduğunu anlıyoruz. Bu derdiniz ne olursa olsun, sonuçta Alaşehir'de yaşayan her vatandaşın mutluluğu yada mutsuzluğu bir diğerini ilgilendirir. Çünkü toplu yaşam bunu gerektirir. Bizim örf adetlerimize göre komşumuz ağlarken, biz gülemeyiz. Bende sizler gibi mutlu olursanız mutlu, mutsuz olursanız mutsuz oluyorum. Aramızda bir fark yok, sadece bir rol farkı var. Biz bu gün burada makam sahibiyiz, yarın izne ayrıldığımızda, sizin gibi bizde vatandaş olarak yaşayacağız. Mahalle olarak karşılaştığınız sorunları da ayrı ayrı değerlendireceğiz. Eski hastane ile ilgili yıkım kararı var, gelişmeleri takip ediyoruz. Motosiklet ve yüksek sesle müzik dinleme sorunları toplumsal bir sorun ama çözülemez değil. Arazi yolları eskiden özel idareye bağlıydı, şimdi belediyeye bağlandı, bunların bakım ve onarımlarını, içme suyu kesintilerini de belediye ile görüşüp çözümler üreteceğiz. Uyuşturucu madde ile mücadele, park ve mesire alanlarında bu tür olayların yaşanmaması içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Ziyarette mahalle sakinleri de Kaymakam Uçkun'a teşekkür etti. Kaymakam Uçkun, çocuklarla da yakından ilgilenerek uzun süre sohbet etti.

(ND-ÖND-Y)



31.07.2017 17:12:44 TSI

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