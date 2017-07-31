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Düzce il koordinasyon kurulu toplandı



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce İl Koordinasyon Kurulu 2017 Yılı 2. Dönem Toplantısı' Vali Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın başkanlık ettiği 2017 yılı 2. Dönem Düzce İl Koordinasyon Kurulu toplantısına, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, bölge müdürleri, il müdürleri ve sivil topum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasında bölge yatırımlarına ilişkin özet bilgi veren Zülkif Dağlı, "Toplantımızda kurumlar arası işbirliği, koordinasyon gerektiren hususlarda da arkadaşlarımın görüş ve önerilerini alacağız. Öncelikle il koordinasyon kurulunun amacı; bildiğiniz gibi iş birliği ve koordinasyon gereken hususları değerlendirmektir" dedi.

Toplantıda daha sonra yatırımcı kuruluşların Düzce il genelindeki yatırım ve projelerine ilişkin raporlar ele alındı.

(TT-GY-Y)



31.07.2017 17:16:31 TSI

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