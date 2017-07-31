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Milletvekili Fırat halkın sorunlarını dinledi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:14
Milletvekili Fırat halkın sorunlarını dinledi
Milletvekili Fırat halkın sorunlarını dinledi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman Milletvekili Halil İbrahim Fırat, Çelikhan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut'u ve AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret eden Milletvekili Fırat, daha sonra ilçede bulunan esnafları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.
İlçede bulunan çay evlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Fırat, halkın sorunlarını dinledi. FETO mağduru ailelerle bir araya gelen Milletvekili Fırat, hükumetin oluşturduğu komisyonun çalışmaya başladığını ve mağdur olan hemşehrilerin mağduriyetlerinin giderileceğine inandığını kaydetti. Milletvekili Fırat, sulama suyu sıkıntısı çeken vatandaşlarla bir araya gelen Fırat, DSİ bölge müdürünü arayarak vatandaşların sıkıntısının giderilmesi için teknik heyet gönderilmesini istedi.
Çelikhan içme suyu sorunu konusunda iller bankası genel müdürünü arayan Milletvekili Fırat, ilçenin içme suyu ihalesinin bir an önce yapılmasını talep etti.
(CK-SD-Y)

31.07.2017 17:17:18 TSI
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