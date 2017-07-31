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Darıca'da testi kırıldı Yozgatlıların eğlencesi başladı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:16
Darıca'da testi kırıldı Yozgatlıların eğlencesi başladı
Darıca'da testi kırıldı Yozgatlıların eğlencesi başladı

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması'nda sahne alan Yozgatlılar Dernek Gecesi'nde Yozgat yöresi halk oyunları ekibinin gösterileri beğeniyle izlendi.
Yozgatlılar programı öncesi dernek tarafından protokol üyelerine Yozgat iline ait testi kebabı ile geleneksel yemekler ikram edilirken, protokol üyelerinin testiyi kırarak protokole yemek ikram etmesi renkli görüntülere sahne oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım'ın yanı sıra bölge protokolü ve binlerce vatandaşın katıldığı gecede programın açılış konuşmasını yapan Yozgatlılar Dernek Başkanı Ümit Kıyıcı, "Bu yıl 9.'su düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında Yozgat ilimizin kültürel değerlerini en iyi şekilde tanıtmak için buradayız. Bu organizasyonun düzenlenmesinde büyük emeği geçen ve bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'a teşekkür ediyorum" dedi.
Gecede bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, "Yiğidin harman olduğu yer olan Yozgat'lı hemşehrilerimiz gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Dokuz yıldır düzenlediğimiz ve her gece farklı bir kültürü yakından tanıdığımız bir gönül birlikteliği olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşması programımıza hoş geldiniz, hepinize iyi eğlenceler diliyorum" diye konuştu.
Programda kısa bir selamlama konuşması yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım ise, "Buraya gelince gördük ki muhteşem bir program hazırlanmış, emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yozgatlılar vatanı ve milleti için yeri geldiğinde canını seve seve verir, o yüzdendir ki Yozgat'tan hain çıkmamıştır, inşallah çıkmayacaktır. Kültürümüzü burada bu şekilde tanıtmanızdan dolayı çok mutlu oldum. Bundan sonraki programlarda da aranızda bulunacağımızın sözünü veriyorum sizlere. Gecemiz hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından, protokol üyelerine plaket takdiminde bulunuldu. Programda sahne alan Kültür Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Koro Müdürü Hasan Öztürk ile yöresel sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle vatandaşlar gönüllerince eğlendi.
(MG-GY-Y)

31.07.2017 17:19:13 TSI
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