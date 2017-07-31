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Adana Valisi Demirtaş'tan Vali Su'ya ziyaret



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MERSİN (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Müteşebbis Heyet Toplantısına katılmak üzere geldiği Mersin'de Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Sahil Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette ilk olarak Şeref Defterini imzalayan Vali Demirtaş, Vali Su'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Su ise Demirtaş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Mersin ve Adana'nın Çukurova Bölgesinin en önemli iki büyük kenti olduğunun altını çizdi ve bölgenin daha da gelişmesi ve kalkınması için var olan işbirliği ve diyaloğu artırarak sürdüreceklerini dile getirdi.

(HSK-Y)



31.07.2017 17:20:55 TSI

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