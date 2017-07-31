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Bingöl'de kadınlar, öğrendikleri meslekle ekonomik kazanç sağlıyor



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de açılan çeşitli kurslara katılan kadınlar, hem sosyal hayata atılıyor,hemde ekonomik kazanç sağlıyor.

Bingöl Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi, bakır işleme, muhasebe, ebru sanat, takı tasarım, su kabağı işlemeciliği ve cenaze yıkama gibi çeşitli kurslarla, kadınların sosyal hayata atılmasını ve ekonomik kazanç elde etmelerini sağlıyor.

Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen okuma-yazma kursuna katılan 25 kadın, 6 ay boyunca eğitimden geçirildi. Kursun yanı sıra farklı etkinliklere de katılan kadınlar, kurs sonunda hem okuma yazma öğrendi hem de farklı beceriler kazandı. Yıl boyunca kadınlara yönelik faaliyetlerini sürdüren merkez, 16 kadına da 32 saatlik cenaze yıkama kursu verdi. Belediye ve müftülük arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim kurslarına da katılan kadın ve kız çocukları, Kur'an-ı Kerim okuma, Siyer ve dini bilgiler edinmesi fırsatı buldu.

Kadınların ekonomik hayatta etkin rol alabilmeleri ve aile bütçesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren merkez, yıl içerisinde bakır işleme kursu, bilgisayarlı muhasebe kursu, ebru sanatı kursu, takı tasarım kursu-mis sabunu ve su kabağı işlemeciliği kursu da açtı. Kurslara katılarak eğitimlerini tamamlayan kadınlar meslek sahibi oldu.

Annelerin kendini tanıması, geliştirmesi ve bu yolla çocuklarını daha bilinçli bir şekilde eğitmesine yardımcı olmak amacıyla Bingöl Üniversitesi işbirliğinde 'Anne Üniversitesi' projesi hayata geçirildi. Programa başvuran 70 kursiyerden 21'i sertifikalarını aldı. Programla anne ve anne adaylarının birçok konuda bilinçlendirmesi amaçlandığı belirtildi.

Kadınların gelişimine ve eğitim hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli eğitim kursları da düzenlendi. Yabancı Dil Sınavı YDS İngilizce hazırlık kursu ve YDS Arapça hazırlık kurslarına katılan kadınlar, haftalarca eğitim programına tabi tutuldu. Toplamda 60 kadının eğitim hayatına merkez tarafından katkıda bulunulduğu aktarıldı.

(YA-HİV-Y)



31.07.2017 17:22:15 TSI

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