İl Jandarma Komutanından Vali Erin'e ziyaret
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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kıdemli Albay Nuri Öztürk'ü makamında kabul etti.
Vali Erin, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesi kapsamında Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kıdemli Albay Nuri Öztürk'ü makamında kabul etti. Ziyarette Vali Erin, Albay Öztürk'e Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı görevinin hayırlı olmasını diledi. Albay Öztürk, yaptığı ziyarettin ardından Valilik binasından ayrılarak, İl Jandarma Komutanlığına geçti.
(BB-SD-Y)
31.07.2017 17:23:53 TSI
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