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Başkan Alan, "Elazığ'ın kalkınması ilçelerin gelişimiyle orantılıdır"



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Kamil Cankılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın kalkınmasının ilçelerin gelişimiyle doğru orantılı olduğunu belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, oda olarak önceliklerinin kalkınma ve gelişmenin yerelde başlaması üzerine durduklarını söyledi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Maden Alacakaya Arıcak Sivrice Stratejik Araştırma ve Kalkınma Derneği (MASSAD) Başkanı Fethi Ahmet Gel ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. İlçelerin sorunlarının gündeme taşınması noktasında MASSAD'ın önemli bir misyon üstlendiğini dile getiren Başkan Alan, 2012 yılında kurulan derneğin önemli bir misyon üstlendiğini ifade etti.

4 ilçenin kalkınma ve gelişmesini hedefleyen MASSAD'ın, çok önemli sorunları ve çözüm önerileriyle dikkat çektiğini aktaran Başkan Alan, "Elazığ TSO olarak bizim de önceliğimiz kalkınma ve gelişmenin yerelde başlaması üzerinedir. Bu doğrultuda öncelikle ilçelerimizin müşterek yada ayrı ayrı olmak üzere istifade edebilecekleri yatırım alanları ve OSB'lere kavuşmasını arzu ediyoruz. Geçen hafta içerisinde Karakoçan, Kovancılar, Palu, Alacakaya ve Arıcak ilçelerimizin istifade edebilecekleri Elazığ TSO temsilciliğimizi Kovancılar ilçemizde açtık. Temel amacımız bölgesel kalkınma noktasında bir farkındalık oluşturarak, hem hizmetleri üyenin ayağına götürmek hem de ilçelerimizde yatırımların artması noktasında altyapıların oluşmasını sağlamaktır. Çok iyi niyetlerle kurulan ve güzel çalışmalar yapan MASSAD'ı, başkanını ve tüm üyelerini kutluyorum. Biz Elazığ TSO olarak onların her zaman yanlarındayız. Elazığ kalkınacak ve gelişecek ise bu önce ilçelerden başlamalı ve oradaki kaynakların ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Elazığ'ın kalkınması ilçelerin gelişimiyle orantılıdır" dedi.

2012 tarihinde kurulmuş olan MASSAD'ın 'Birliğe, Beraberliğe ve Kalkınmaya Açılan Kapıdır' sloganıyla yola çıkan bir dernek olduğunu ifade eden MASSAD Başkanı Fethi Ahmet Gel ise, ilçelerin kalkınması ve gelişmesinin öncelikleri olduğunu aktardı.

(CK-HİV-Y)



31.07.2017 17:24:51 TSI

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