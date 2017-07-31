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TCSG DOST'ta güvenlik toplantısı



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SAMSUN (İHA) - Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı 'TCSG DOST' Gemisinde Güvenlik Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Vali Osman Kaymak, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı 'TCSG DOST' gemisinde düzenlenen Güvenlik Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ziyaretine gelişi esnasında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan Vekili Sg. Yb. Tayfun Paşaoğlu tarafından askeri törenle karşılanan Vali Kaymak, askerleri selamladıktan sonra ziyaretin anısına Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Şeref Defterini imzaladı.

Ardından Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan Komutanlığı makamına geçen Vali Osman Kaymak'a Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan Vekili Sg. Yb. Tayfun Paşaoğlu tarafından yapılan çalışmalar hakkında brifing verildi.



Vali'den önemli talimatlar

Vali Kaymak, yüzmeye yasak bölgelerde daha sık denetim yapılması, boğulma olaylarına karşı güvenlik önlemlerinin arttırılması ve isimsiz ve plakasız olan teknelerin tespit edilerek kontrol altına alınması hususunda yetkililere talimat verdi.

Daha sonra Vali Osman Kaymak, 'TCSG DOST' Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisinde incelemelerde bulunarak Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan Vekili Sg. Yb. Tayfun Paşaoğlu'ndan bilgi aldı. Güvenlik Koordinasyon Toplantısı'na ayrıca, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Karatekeli, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ünsal Ağaoğlu katıldı.

(SAM-SLH-Y)



31.07.2017 17:25:27 TSI

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