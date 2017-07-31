YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaybolan 12 çocuk ailelerine teslim edildi

Kaybolan 12 çocuk ailelerine teslim edildi



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi'nde hafta sonu kaybolan 12 çocuk Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından ailelerine teslim edildi.

Aydın'da sıcakların artmasıyla birlikte vatandaşlar başta Kuşadası olmak üzere tatil beldelerine akın etti. Hafta sonu binlerce tatilciyi ağırlayan Kuşadası Kadınlar Denizi'nde Cumartesi ve Pazar günü sahilde kaybolan 12 çocuk, Aydın Büyükşehir Belediyesi Personeli tarafından ailelerine teslim edildi. Kadınlar Denizi'nin farklı noktalarında vatandaşlara hizmet eden Büyükşehir ekipleri, kayıp olduklarını tespit ettikleri çocukları ailesine teslim ederken anne babalara daha dikkatli olmalı konusunda ikazda bulundu. Gözyaşları içinde çocuklarıyla buluşan aileler büyükşehir personeline teşekkür etti.

Yetkiler Uyardı; Sakın Yalnız Bırakmayın

Özellikle çocukların sahil kenarında oyun oynarken ailelerinden uzaklaştığına dikkat çeken yetkililer, çocukları sahilde yalnız bırakarak denize giren anne babaları uyardı. Bir anlık dalgınlığın istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan uzmanlar, ailelerin biraz daha özen göstermesi durumunda istenmeyen olayların önüne geçilebileceğinin altını çizdi.

Öte yandan sahilde görevli büyükşehir personelinin vatandaşların istek ve talepleriyle yakından ilgilendiği öğrenildi.

(MB-Y)



31.07.2017 17:27:15 TSI

NNNN

