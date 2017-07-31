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Sanat Sokağında ışıklı fıskiyeli kuru havuz çalışması



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Cizre Belediyesi Sanat Sokağında Çevre Düzenlemesi ve sağlıklaştırma projesi kapsamında ışıklı fıskiyeli kuru havuz çalışması başlattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi Sanat Sokağında Çevre düzenlemesi ve Sağlıklaştırma Projesi kapsamında Işıklı Fıskiyeli Kuru Havuz Çalışması başlattı. Belediye tarafından yapımı devam eden ışıklı, fıskiyeli kuru havuz vatandaşların beğenisini kazandı. Kente Modern bir görünüm kazandırmak için her alanda çalışmalarını sürdüren Cizre Belediyesi, Sanat sokağında da sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalarda eski yapılar ve görüntü kirliliğine neden olan havuz, çardak, masa ve sandalyeler kaldırıldı. Bunların yerine daha modern yapıların inşaat çalışmaları başlatıldı.

(AY-MP-Y)



31.07.2017 17:40:53 TSI

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