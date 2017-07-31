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Kaymakam Dundar, halkın sorunlarını dinledi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:38
Kaymakam Dundar, halkın sorunlarını dinledi
Kaymakam Dundar, halkın sorunlarını dinledi

(Fotoğraflı)

M. Emin Arvas
VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, zaman zaman çarşı merkezindeki kahvehaneleri dolaşarak halkla sohbet ederek sorunlarını dinliyor.
Kaymakam Dundar, halkla kaynaşmaya da zaman ayırarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını önerilerini dinliyor. Halk tarafından sevilen ve benimsenen Dundar'ın çarşıya çıkmasıyla etrafına onlarca vatandaş toplanıyor. Halkla bir araya geldikten sonra açıklamalarda bulunan Dundar, Çaldıran ilçesine atandıktan sonra halkla iç içe olduklarını ifade ederek, "devlet halkıyla vardır. Halksız bir devlet düşünülemez. Halkımızın varlığıyla bizler görevdeyiz. Kaymakam ve belediye başkan vekili olarak her zaman vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarını ve önerilerini dinliyorum. Vatandaşlarımızdan gelen önerileri de dikkate alarak verimli sonuçlar alıyoruz. Bizler vatandaşlarımız için buradayız. Elbette ki onların arzu ettikleri hizmetleri kendilerine sunmakla mükellefiz. Vatandaşlarımızın manevi destekleri arkamızda olduğu sürece başaramayacağımız, halkımıza kazandıramayacağımız hizmet kalmaz. Yeter ki hayır duaları bizlerle olsun" dedi.
(MSA-Y)

31.07.2017 17:41:00 TSI
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