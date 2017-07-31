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Çaturoğlu belediye başkanlarıyla Kurtulmuş'u ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu; Partisinin İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyesi ve Belde Başkanını da yanına alarak Kültür ve Turizm Bakanlığını ziyaret ettiler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesinin ardından Ankara'da Bakanlıklar nezdinde ziyaretlerini sürdürün AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ve beraberinde ziyarete katılan Kozlu İlçe Başkanı Ahmet Özdemir, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Çaycuma İlçe Başkanı Ahmet Çolakoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Başören, Saltukova Belediye Başkanı Makbule Zerrin Güneş, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, Çay değirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Ormanlı Belde Başkanı İsmail Üstün, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin ve Ereğli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Kalay, Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine yeni atanan Numan Kurtulmuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak Belediyelerin sorunlarını ilettiler.

Ziyaretlerinin asıl amacının Belediyelerin sorunlarını iletmek olduğunu söyleyen AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, ziyaretin sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştiğini belirtti. Çaturoğlu konuşmasında, "Ordu Milletvekilimiz ve Başbakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un Kültür ve Turizm Bakanlığına atanması nedeniyle hem nezaket ziyaretinde bulunmak hem de Belediye Başkanlarımızın taleplerini iletmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığını ziyaret ettik. Bakanlıkta ilk önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy'a nezaket ziyaretinde bulunduk, ardından Bakanımız Sayın Kurtulmuş'u ziyaret ettik ve Sayın Kurtulmuş'a hayırlı olsun dileklerimizi ilettik ve başarılar diledik. Ziyaretimizin asıl amacı Belediyelerimizin taleplerini iletmekti. Ereğli Müze Müdürlüğüne araç tahsisi, Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi, Çaycuma Kadıoğlu Köyü ve Filyos Beldesi antik kazı alanları ile Belediyelerimizin sokak yol düzenlemeleri için kilitli parke taşı taleplerini içeren dosyalarını Sayın Bakanımıza sunduk. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Kurtulmuş'ta ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ettiler ve taleplerle yakından ilgileneceğini belirterek gerekli talimatlarını verdiler. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette Sayın Bakanımıza madenci heykeli, Çaycuma manda yoğurdu ve yöresel ürünler hediye ettik ve bizleri kabulünden dolayı teşekkürlerimizi ilettik" dedi.

(VK-OA-Y)



31.07.2017 17:41:32 TSI

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