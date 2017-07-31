ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çaturoğlu belediye başkanlarıyla Kurtulmuş'u ziyaret etti

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:39
Çaturoğlu belediye başkanlarıyla Kurtulmuş'u ziyaret etti
Çaturoğlu belediye başkanlarıyla Kurtulmuş'u ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu; Partisinin İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyesi ve Belde Başkanını da yanına alarak Kültür ve Turizm Bakanlığını ziyaret ettiler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesinin ardından Ankara'da Bakanlıklar nezdinde ziyaretlerini sürdürün AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ve beraberinde ziyarete katılan Kozlu İlçe Başkanı Ahmet Özdemir, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Çaycuma İlçe Başkanı Ahmet Çolakoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Başören, Saltukova Belediye Başkanı Makbule Zerrin Güneş, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan, Çay değirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Ormanlı Belde Başkanı İsmail Üstün, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin ve Ereğli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Kalay, Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine yeni atanan Numan Kurtulmuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak Belediyelerin sorunlarını ilettiler.
Ziyaretlerinin asıl amacının Belediyelerin sorunlarını iletmek olduğunu söyleyen AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, ziyaretin sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştiğini belirtti. Çaturoğlu konuşmasında, "Ordu Milletvekilimiz ve Başbakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un Kültür ve Turizm Bakanlığına atanması nedeniyle hem nezaket ziyaretinde bulunmak hem de Belediye Başkanlarımızın taleplerini iletmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığını ziyaret ettik. Bakanlıkta ilk önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy'a nezaket ziyaretinde bulunduk, ardından Bakanımız Sayın Kurtulmuş'u ziyaret ettik ve Sayın Kurtulmuş'a hayırlı olsun dileklerimizi ilettik ve başarılar diledik. Ziyaretimizin asıl amacı Belediyelerimizin taleplerini iletmekti. Ereğli Müze Müdürlüğüne araç tahsisi, Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi, Çaycuma Kadıoğlu Köyü ve Filyos Beldesi antik kazı alanları ile Belediyelerimizin sokak yol düzenlemeleri için kilitli parke taşı taleplerini içeren dosyalarını Sayın Bakanımıza sunduk. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Kurtulmuş'ta ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ettiler ve taleplerle yakından ilgileneceğini belirterek gerekli talimatlarını verdiler. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette Sayın Bakanımıza madenci heykeli, Çaycuma manda yoğurdu ve yöresel ürünler hediye ettik ve bizleri kabulünden dolayı teşekkürlerimizi ilettik" dedi.
(VK-OA-Y)

31.07.2017 17:41:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkent EDAŞ'ın Zonguldak'taki yatırım çalışması hızla devam ediyor
YEREL

BAŞKENT EDAŞ'IN ZONGULDAK'TAKİ YATIRIM ÇALIŞMASI HIZLA DEVAM EDİYOR
Zonguldak'ta ihracat yüzde 116,3 arttı
YEREL

ZONGULDAK'TA İHRACAT YÜZDE 116,3 ARTTI
Başkan Tekin, yol bakım ve onarım çalışmalarını inceledi
YEREL

BAŞKAN TEKİN, YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
BEÜ Mühendislik Eğitiminde Teknolab uygulamasına geçiyor
YEREL

BEÜ MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE TEKNOLAB UYGULAMASINA GEÇİYOR
Ölen madenci için Kur-an merasimi düzenlendi
YEREL

ÖLEN MADENCİ İÇİN KUR-AN MERASİMİ DÜZENLENDİ
Sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara akın etti
YEREL

SICAKTAN BUNALAN VATANDAŞLAR PLAJLARA AKIN ETTİ
Muhtarlar Çanakkale'yi gezdi
YEREL

MUHTARLAR ÇANAKKALE'Yİ GEZDİ
Çiçeklerin üzerinden atlamak istedi, betona düştü
YEREL

ÇİÇEKLERİN ÜZERİNDEN ATLAMAK İSTEDİ, BETONA DÜŞTÜ