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Afyonkarahisar'da 7020 sayılı kanun yoğunluğu



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da, 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanunundan yararlanmak isteyenler Defterdarlık, Mal Müdürlükleri ve bankalara akın etti.

Kanundan yararlanmak için devlete olan borçlarını ödemek isteyen vatandaşların en fazla yoğunluk oluşturdukları yerlerin başında Afyonkarahisar Defterdarlığı geldi. Vergi borcu başta olmak üzere motorlu taşıtlar vergisi gibi çeşitli kamu alacaklarını yasadan ödemek isteyen vatandaşlar ödemede son gün olan 31 Temmuz'u kaçırmamak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Afyonkarahisar Defterdar Vekili Murat Toy, kurumun gece saat 00.00'a kadar çalışacağını ifade ederek vergi daireleri veznelerinin tahsilat gerçekleştireceğini kaydetti. Toy, gün içerisinde yoğunluklarından dolayı taksitlerini ödeyemeyen vatandaşları bu fırsatı kaçırmamaları için gece geç saatlere kadar kuruma davet etti.

(GC-



31.07.2017 17:43:22 TSI

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